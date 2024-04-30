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Не игнорируй эти звуки в авто: вот что они означают и как они могут обойтись тебе в копеечку

Водителям перечислили 10 видов стука, свидетельствующих о неисправности машины

2:26
Авто

Если автомобиль производит звуки, которые не свойственны его обычной работе, это указывает на возможную поломку. Опытные водители умеют определять по звукам источник проблемы; далее объясним, как распознать источник шума и возможные последствия.

Водителям перечислили 10 видов стука, свидетельствующих о неисправности машины
Фото: Wikipedia by Bezik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

Важно выяснить, откуда исходит непривычный звук: изнутри или снаружи авто, спереди или сзади, с правой или левой стороны, сверху или снизу.

  1. Чавкающий звук около колес указывает на прокол. Если авто при этом тянет в сторону, нужно остановиться и по возможности устранить проблему на месте. Передвижение на проколотом колесе категорически запрещено!
  2. Металлический шум у колеса, изменяющийся с изменением скорости авто, может говорить об ослабленных болтах или гайках. Стоит остановиться и проверить крепление, и если нужно — затянуть болты. После этого можно медленно доехать до мастерской.
  3. Хруст при повороте руля у переднеприводных автомобилей обычно указывает на износ ШРУСа. Нужно как можно скорее обратиться в сервис.
  4. Звонкий стук под днищем полноприводных или заднеприводных машин часто свидетельствует о необходимости замены крестовины карданного вала.
  5. Любой стук в передней части автомобиля, ощущаемый через руль, требует незамедлительной диагностики. Игнорирование таких звуков может привести к потере управления на высокой скорости.
  6. Стуки в передней нижней части при езде по неровностям могут быть связаны с амортизатором или шаровыми подвесками, что особенно опасно на бездорожье.
  7. Скрежет в одном из колес на фоне износа тормозных колодок требует внимания, поскольку проблемы с торможением могут быть критичны.
  8. Тусклый стук в нижней части двигателя, усиливающийся под нагрузкой, может быть знаком износа коренных подшипников. При подозрении на такую поломку лучше вызвать эвакуатор.
  9. Ритмичный металлический звук в середине двигателя может означать износ шатунных подшипников, что требует немедленного реагирования и обращения в сервис.
  10. Металлические стуки при ускорении могут указывать на использование некачественного топлива или неисправность датчика детонации. В таком случае рекомендуется сразу же обратиться в автосервис.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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