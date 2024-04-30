Ученые описали признаки колонизации планет внеземными организмами

arXiv: найден новый способ обнаружения внеземной жизни

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Института наук о Земле и жизни и Национального института фундаментальной биологии представили новый подход к обнаружению внеземной жизни на других планетах, который, предположительно, может сопровождаться астероидами и прочими космическими телами. Данные исследования были опубликованы на портале научных материалов arXiv.

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Предлагаемая стратегия поиска жизни основана на изменениях в окружающей среде, вызванных биологическими организмами. Например, на Земле присутствует значительно больше кислорода, чем можно было бы ожидать в пустынной атмосфере.

Хотя конкретные характеристики, которые внеземная жизнь может оказывать на экзопланеты, неизвестны, она, вероятно, будет передавать сходные признаки от мира к миру в процессе своего распространения.

В рамках нового исследования ученые разработали статистический метод, который позволяет определить набор параметров планет и выявить схожие миры.

Астрономы отмечают, что их метод основан лишь на гипотетической возможности перемещения жизни между планетами на кометах и астероидах. Однако он может стать ключом к выявлению необычных закономерностей на экзопланетах.