Ученые описали признаки колонизации планет внеземными организмами

Исследователи из Института наук о Земле и жизни и Национального института фундаментальной биологии представили новый подход к обнаружению внеземной жизни на других планетах, который, предположительно, может сопровождаться астероидами и прочими космическими телами. Данные исследования были опубликованы на портале научных материалов arXiv.
Предлагаемая стратегия поиска жизни основана на изменениях в окружающей среде, вызванных биологическими организмами. Например, на Земле присутствует значительно больше кислорода, чем можно было бы ожидать в пустынной атмосфере.
Хотя конкретные характеристики, которые внеземная жизнь может оказывать на экзопланеты, неизвестны, она, вероятно, будет передавать сходные признаки от мира к миру в процессе своего распространения.
В рамках нового исследования ученые разработали статистический метод, который позволяет определить набор параметров планет и выявить схожие миры.
Астрономы отмечают, что их метод основан лишь на гипотетической возможности перемещения жизни между планетами на кометах и астероидах. Однако он может стать ключом к выявлению необычных закономерностей на экзопланетах.
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