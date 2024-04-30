Глава МИД Армении раскритиковал работу ОДКБ

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения входит в ОДКБ фактически формально, организация не работает и не функционирует. Так он заявил арабскому телеканалу Al Jazeera.
"Вы знаете, что за последние несколько лет было несколько вторжений на суверенную территорию Республики Армения, и мы являемся членом ОДКБ, миссией которой является защита суверенных территорий и границ стран-членов. Когда произошли эти вторжения, мы не увидели должных действий со стороны организации, членом которой мы являемся".
Очевидно, министр имеет ввиду войну в Карабахе в 2020 году и аннексию Степанакерта в 2023 году. Но тогда непонятно, о какой суверенной территории Армении он говорит: Нагорно-Карабахская республика не была даже признана Арменией. Кроме того, Армения никогда за содействием к странам ОДКБ не обращалась, никаких официальных запросов о помощи с её стороны не было.
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