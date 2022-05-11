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Автор Ольга Лебедева

Офис Зеленского: прекратить переговоры с Россией приказал Борис Джонсон

Мир » Бывший СССР » Украина

Офис президента Украины объявил, что переговоры между Киевом и Москвой прекратились из-за давления, оказанного премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном во время его необъявленного визита в Киев 9 апреля.

Офис Зеленского: прекратить переговоры с Россией приказал Борис Джонсон

Об этом рассказало издание "Украинская правда". Согласно сообщению, Джонсон прибыл в Киев с неожиданным визитом, очевидно, чтобы "выразить солидарность” и объявить о финансовой и военной помощи Украине "в её борьбе с российской агрессией".

"Во время встречи с Зеленским британский премьер попросил его не продолжать переговоры, которые шли в Турции, настаивая на том, что "Путин должен быть побеждён", — пишет украинская газета.

Зеленский "взял под козырёк"

Публичная позиция Зеленского по переговорам с Россией резко изменилась после этого визита. Всего за несколько дней до встречи с Джонсоном украинский президент заявил, что альтернативы переговорам с Россией нет и их необходимо продолжать.

Не исключено, что на смену настроения Зеленского повлияло и усиление поддержки со стороны стран НАТО через поставки оружия.

Напомним, в минувшую пятницу, 6 мая, он заявил, что переговоры с Россией возобновятся только после того, как российские войска полностью уйдут с Украины и в страну "вернут” всех тех украинцев, которые были эвакуированы в Россию.

"Опосредованная война"

Сразу несколько антивоенных групп на Западе, в том числе и в Великобритании, заявили, что в Европе идёт "прокси-война".

Так, 7 мая британская кампания Stop the War провела акцию "Международный день действий за мир на Украине”, требуя немедленного возобновления переговоров между конфликтующими сторонами.

Организатор кампании Линдси Герман заявила, что "британское правительство стало препятствием на пути к миру на Украине, поощряя продолжение войны огромными поставками оружия и зажигательной риторикой”.

По её словам, конфликт на Украине "перерастает в опосредованную войну между Россией и НАТО".

Аналогичную позицию заняла и антивоенная группа CODEPINK в США, которая поставила под сомнение финансирование администрацией Байдена ВСУ Украины и отсутствие мирных инициатив, назвав войну на Украине "опосредованной войной НАТО против России”.

Верность выводов общественников подтвердило совместное заявление США и их союзников по НАТО, сделанное по итогам встречи стран G7. В нём говорится о том, что они (G7) "никогда не позволят России выиграть войну против Украины”.

Готовы "тратиться"

В итоговом заявлении по окончании встречи G7 сказано, что $24 млрд уже были предоставлены Украине международным сообществом.

  • Великобритания пообещала новую помощь в размере $1,6 млрд, доведя её общую "стоимость" до более чем $3 млрд.
  • США предоставили Украине оружия на сумму $4 млрд. Администрация Байдена добивается в конгрессе США дополнительной помощи Украине в размере $33 млрд, из которых $20 млрд пойдут на вооружение и военную помощь.

В Китае, к слову, считают, что вместо того, чтобы поощрять обе стороны преодолевать трудности и продолжать переговоры для достижения "мирных результатов”, США и их союзники "раздувают пламя регионального конфликта и ловят рыбу в неспокойных водах”, рискуя жизнями миллионов людей ради своих узких интересов.

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Украинский кризис: Арабский мир за Россию или против?
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина борис джонсон великобритания владимир зеленский
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