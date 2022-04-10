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Автор Светлана Нерадовская

The Independent написали о тайном визите Джонсона в Киев

Мир

По информации британских СМИ, премьер-министр страны Борис Джонсон осуществил тайную поездку в Киев из Польши, откуда приехал на поезде.

The Independent написали о тайном визите Джонсона в Киев

Согласно сообщению британского издания The Independent, визит Джонсона в Киев не был запланирован или объявлен заранее. По прибытии британский премьер пообщался с украинским лидером Владимиром Зеленским и осмотрел город в его компании.

The Independent разместила ролик, в котором Джонсон сам лично рассказал о своей поездке на Украину.

"Здравствуйте! Я Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании", — с таких слов Джонсона началась видеозапись.

Далее британский премьер поблагодарил персонал украинского поезда, который он назвал "фантастическим", за сохранение секретности его поездки, и выразив в их лице солидарность всему украинскому народу.

Подробности визита Джонсона в Киев не разглашаются его пресс-службой из соображений безопасности.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы польша украина борис джонсон великобритания
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