Лидеры G7 сообщили, что не позволят России победить на Украине

Лидеры стран "Большой Семёрки" сделали совместное заявление, в котором они дали обещание не позволить России одержать победу на Украине. Они напомнили о важности и законности "международно признанных границ Украины", в которых и должно происходить её дальнейшее развитие.

Заявление было сделано в процессе онлайн-встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Главы стран G7 сообщили, что считают честь участие украинского лидера в этой встрече.

"Украина вступила в дискуссии с международными партнерами о механизмах безопасности для послевоенного мирного урегулирования", — такое заявление было сделано по окончанию саммита.

Лидеры стран G7 обратились к мировым компаниям с призывом прекратить всякую деятельность в России или связанную с этой страной, чтобы не финансировать РФ. Кроме того, страны "Большой Семёрки" сообщали, что будут продолжать вводить рестрикции против российского банковского сектора, что сделает РФ ещё более экономически изолированной.

Ранее государства G7 дали обещание полностью отказаться от поставок нефти из РФ, однако сделать это планируется постепенно.