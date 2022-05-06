Бунт украинцев в Молдавии: беженцы готовы штурмом брать посольство Украины.

Сразу после начала российской спецоперации на Украине поток беженцев хлынул в Молдавию. Их оказалось так много, что премьер-министр "принимающей страны" Наталья Гаврилица заявила о гуманитарном кризисе — очень уж, по её словам, дорого обходится содержание "невольных гостей". А спустя некоторое время уже рядовые молдаване стали возмущаться поведением беженцев, которых они, не стесняясь своей внезапной нетолерантности, стали называть "оккупантами".

И вот теперь, когда ситуация, казалось бы, может нормализоваться, поскольку многие беженцы вдруг решили вернуться домой, вдруг оказалось, что их там особо и не ждут.

Посольство Украины "не пускает" беженцев обратно

Рукотворный кризис с украинскими беженцами в Молдавии чуть было не завершился штурмом посольства Украины в Кишиневе и консульства в Бельцах после того, как выяснилось, что вернуться домой так же просто, как выехать из страны гражданам Незалежной не удастся.

И, что самое неприятно-неожиданное, главное препятствие — бюрократия посольства Украины.

Ситуация на самом деле странная:

Попасть в Молдавию из Украины беженцы могут, даже не имея документов. Вообще никаких, включая паспорт.

Вернуться на Украину можно только с биометрическим документом. А получить его практически нереально по причине "нежелания посольства работать" (цитата пытавшихся получить документ, взята из соцсетей):

"Можно стоять в очереди, можно записываться на "онлайн очередь", это ничего не дает". "Да я уже больше недели пасу эту онлайн-запись днем и ночью, ничего нет. В Бельцах аж на 27 мая запись".

Километровая очередь в посольство — это факт сегодняшнего дня, равно как и нарастание паники внутри украинской диаспоры беженцев. Типичные комментарии на форумах звучат так:

"Бунт нужно нам поднимать, это не законно! Даже в Польше отменили, а тут что? Беспредел!" "Живая Очередь в Посольство на 2 недели вперёд, на сегодняшнее утро записано более тысячи человек. Такое впечатление что нас взяли в заложники и просто нашли способ не пускать нас домой!!!"

"… ощущение такое, что мы тут в заложниках".

Молдаване возмущений "гостей" не поняли …

"паникёры сейчас паникуют здесь что Молдова их держит в заложниках и не выпускает домой" "Когда Вы угомонитесь, имейте совесть и чувства благодарности за прием. В Украине тоже на все справки бунт поднимали"? "Я конечно извиняюсь, но почему ваш сплочённый народ в предыдущие месяцы покидал Украину, убегая от войны, а сейчас вдруг начал массово возвращаться? При том что, по моему мнению, ситуация там пока нисколько не улучшилась и только усугубляется. Как-то нелогично"

… но на всякий случай решили себя обезопасить

Сегодня в ходе заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Молдовы был принят ряд изменений в порядок пересечения государственной границы украинскими беженцами:

теперь граждане Украины, прибывшие на территорию страны на основании документа, удостоверяющего личность, в том числе с истекшим сроком действия, смогут её покинуть, предъявив этот же документ.

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