Сразу после начала российской спецоперации на Украине поток беженцев хлынул в Молдавию. Их оказалось так много, что премьер-министр "принимающей страны" Наталья Гаврилица заявила о гуманитарном кризисе — очень уж, по её словам, дорого обходится содержание "невольных гостей". А спустя некоторое время уже рядовые молдаване стали возмущаться поведением беженцев, которых они, не стесняясь своей внезапной нетолерантности, стали называть "оккупантами".
И вот теперь, когда ситуация, казалось бы, может нормализоваться, поскольку многие беженцы вдруг решили вернуться домой, вдруг оказалось, что их там особо и не ждут.
Рукотворный кризис с украинскими беженцами в Молдавии чуть было не завершился штурмом посольства Украины в Кишиневе и консульства в Бельцах после того, как выяснилось, что вернуться домой так же просто, как выехать из страны гражданам Незалежной не удастся.
И, что самое неприятно-неожиданное, главное препятствие — бюрократия посольства Украины.
Ситуация на самом деле странная:
"Можно стоять в очереди, можно записываться на "онлайн очередь", это ничего не дает".
"Да я уже больше недели пасу эту онлайн-запись днем и ночью, ничего нет. В Бельцах аж на 27 мая запись".
Километровая очередь в посольство — это факт сегодняшнего дня, равно как и нарастание паники внутри украинской диаспоры беженцев. Типичные комментарии на форумах звучат так:
"Бунт нужно нам поднимать, это не законно! Даже в Польше отменили, а тут что? Беспредел!"
"Живая Очередь в Посольство на 2 недели вперёд, на сегодняшнее утро записано более тысячи человек. Такое впечатление что нас взяли в заложники и просто нашли способ не пускать нас домой!!!"
"… ощущение такое, что мы тут в заложниках".
"паникёры сейчас паникуют здесь что Молдова их держит в заложниках и не выпускает домой"
"Когда Вы угомонитесь, имейте совесть и чувства благодарности за прием. В Украине тоже на все справки бунт поднимали"?
"Я конечно извиняюсь, но почему ваш сплочённый народ в предыдущие месяцы покидал Украину, убегая от войны, а сейчас вдруг начал массово возвращаться? При том что, по моему мнению, ситуация там пока нисколько не улучшилась и только усугубляется. Как-то нелогично"
Сегодня в ходе заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Молдовы был принят ряд изменений в порядок пересечения государственной границы украинскими беженцами:
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