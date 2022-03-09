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Автор Ольга Лебедева

СМИ Молдавии: украинцы пришли к нам как оккупанты

Мир

За время проведения спецоперации России на Украине в Молдавию прибыли 217 тысяч украинцев. Страна на сегодня — лидер в Европе по количеству беженцев на 100 тысяч населения. И совсем не рада "гостям".

СМИ Молдавии: украинцы пришли к нам как оккупанты

Как сообщают местные СМИ, среди прибывающих беженцев много молодых мужчин, хотя на Украине объявлена всеобщая мобилизация.

  • По информации молдавского общественника Фёдора Гелича, украинские пограничники берут с бегущих в соседнюю страну "уклонистов" $3 — 5 тысяч.

И вот эти самые мужчины стали, по словам молдаван, настоящей проблемой:

  • ведут себя вызывающе нагло;
  • разъезжают на дорогих иномарках, не соблюдая ПДД — уже 15 серьёзных ДТП;
  • "достали" всех "патриотическими приставаниями" — отчитывают официанток и продавцов за "оккупантский" русский язык, заставляют молдаван кричать "Слава Украине!" — в общем, ведут себя по-хозяйски.

То, что "некоторые беженцы агрессивны", вынуждены уже признавать даже власти страны, которые стараются поддерживать в своих людях толерантность.

Нервы сдали во вторник у мэра Кишинёва. Ион Чебан заявил на одном из совещаний:

"Есть люди, которым нужна помощь, но есть и очень бессовестные люди, которые ведут себя неадекватно. Мы считаем, что в последующий период могут произойти неприятные случаи, начиная с краж, грабежей, злоупотреблений и вандализма, которые уже имеют место".

Напомним, ранее власти Молдавии официально признали, что не справляются с потоком беженцев с Украины и попросили денег на преодоление гуманитарного кризиса.

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Российская армия под Киевом, Москва раздаёт гумпомощь, молдаване хотят выгнать беженцев с Украины
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы беженцы украина молдавия
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