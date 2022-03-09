За время проведения спецоперации России на Украине в Молдавию прибыли 217 тысяч украинцев. Страна на сегодня — лидер в Европе по количеству беженцев на 100 тысяч населения. И совсем не рада "гостям".
Как сообщают местные СМИ, среди прибывающих беженцев много молодых мужчин, хотя на Украине объявлена всеобщая мобилизация.
И вот эти самые мужчины стали, по словам молдаван, настоящей проблемой:
То, что "некоторые беженцы агрессивны", вынуждены уже признавать даже власти страны, которые стараются поддерживать в своих людях толерантность.
Нервы сдали во вторник у мэра Кишинёва. Ион Чебан заявил на одном из совещаний:
"Есть люди, которым нужна помощь, но есть и очень бессовестные люди, которые ведут себя неадекватно. Мы считаем, что в последующий период могут произойти неприятные случаи, начиная с краж, грабежей, злоупотреблений и вандализма, которые уже имеют место".
Напомним, ранее власти Молдавии официально признали, что не справляются с потоком беженцев с Украины и попросили денег на преодоление гуманитарного кризиса.
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