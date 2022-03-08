Молдавия захлебнулась потоком беженцев. В стране гуманитарный кризис, поэтому нужна срочная финансовая помощь, заявила премьер-министр Наталья Гаврилица.
По её словам, из 250 000 украинцев, которые пересекли границу с момента начала российской спецоперации, 120 000 остались в Молдавии.
"В беднейшей стране Европы сейчас больше всего беженцев, чем в любой другой стране. Молдова, конечно, также является страной с самыми ограниченными ресурсами, и мы определенно нуждаемся в финансовой помощи и гуманитарной помощи, чтобы иметь возможность поддержать этот поток беженцев", — сказала премьер-министр, назвав ситуацию "массовым гуманитарным кризисом”.
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