Молдавия не справляется с потоком украинских беженцев: в стране грянул кризис

Молдавия захлебнулась потоком беженцев. В стране гуманитарный кризис, поэтому нужна срочная финансовая помощь, заявила премьер-министр Наталья Гаврилица.

По её словам, из 250 000 украинцев, которые пересекли границу с момента начала российской спецоперации, 120 000 остались в Молдавии.

"В беднейшей стране Европы сейчас больше всего беженцев, чем в любой другой стране. Молдова, конечно, также является страной с самыми ограниченными ресурсами, и мы определенно нуждаемся в финансовой помощи и гуманитарной помощи, чтобы иметь возможность поддержать этот поток беженцев", — сказала премьер-министр, назвав ситуацию "массовым гуманитарным кризисом”.