Не попадитесь на штраф: знаете ли вы разницу между знаками "Въезд запрещен" и "Движение запрещено"?

Различия между дорожными знаками "Въезд запрещен" и "Движение запрещено"

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Многие водители испытывают трудности в различении дорожных знаков 3.1 "Въезд запрещен" и 3.2 "Движение запрещено". Знак 3.2 представляет собой белый круг с красной окантовкой и запрещает движение всех транспортных средств как на въезд, так и на выезд.

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Этот знак обычно устанавливается на дорогах общего пользования, на перекрестках, мостах и других местах, где движение транспорта может создать опасность для пешеходов и других участников дорожного движения. Нарушение правил, связанных с знаком 3.2, влечет за собой штрафные санкции.