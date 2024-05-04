Как туристка едва не умерла от менингококка в Квинсленде, проигнорировав симптомы болезни: подробный случай

Туристка после отпуска проигнорировала симптомы болезни и была на волоске от смерти

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Во время отдыха в Австралии, туристка подхватила менингококковую инфекцию и чуть не умерла. С историей случившегося поделилось издание New York Post.

Фото: flickr. com by NIAID is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

После поездки в Квинсленд, 18-летняя Клаудия Гилл из Нового Южного Уэльса начала испытывать усталость, светобоязнь и звон в ушах, но не обратила на эти симптомы внимания. Состояние девушки ухудшилось, она стала страдать от рвоты и потеряла сознание.

Когда Гилл доставили в больницу, медики обнаружили у неё серьезную бактериальную менингококковую инфекцию типа B. Врачи отметили, что задержка с госпитализацией могла бы стоить ей жизни.

После пятидневного пребывания в больнице, австралийке удалось вернуться к работе и учебе спустя несколько недель. Как утверждает источник, спустя два года после болезни у Клаудии все еще сохраняются сильные головные боли.