Найдена новая причина потери мышечной силы

Рассинхронизация разных внутренних часов ухудшает работу мышц

1:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Согласно статье MedicalXpress, поддержание синхронизации между внутренними биологическими часами в мозге и различными тканями тела является ключевым для сохранения мышечной силы и нормального обновления кожи.

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Исследования показывают, что клеточная активность изменяется в пределах 24-часового цикла, позволяя организму адаптироваться к окружающей среде.

Этот процесс регулируется циркадными часами, обнаруженными в 1970-х годах. Есть два типа этих часов: центральные, которые функционируют в мозге, и периферические, расположенные в тканях тела.

Новое исследование показало, что правильная синхронизация между этими часами в мозге и клетками мышц и кожи критически важна для здоровья. Например, когда периферические часы нарушены, центральные часы продолжают поддерживать суточный ритм клеток кожи, но в неправильном графике.

Это может привести к ДНК-репликации в дневное время, когда увеличивается воздействие ультрафиолетового излучения и, следовательно, риск развития мутаций и рака. Кроме того, дисгармония между циркадными часами в мозге и тканях приводит к ускоренной потере мышечной массы и силы у мышей.

Влияние на молекулы, вызывающие асинхронность, может в будущем способствовать лечению возрастных заболеваний.