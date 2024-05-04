Как достичь идеального внешнего вида без макияжа: советы от косметолога

Эти советы помогут вам избавиться от ежедневного нанесения макияж

1:17 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Виктория Акопян, косметолог, делится советами о том, как достичь ухоженного внешнего вида без использования декоративной косметики, рассказывая о преимуществах правильного ухода за кожей.

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Она подчеркивает важность использования уходовых средств с витамином С, который способствует выравниванию тонуса кожи и помогает бороться с пигментацией. Витамин С особенно эффективен в уходе за кожей вокруг глаз, предотвращая появление пигментации. Это позволяет избежать необходимости использования консилера для маскировки проблемных участков.

Она также подчеркивает важность увлажнения кожи, даже если у вас жирный тип кожи, чтобы избежать появления шелушений, которые могут быть выделены под тональным кремом. Регулярное увлажнение поможет избежать сухости кожи.

Важным аспектом также является уход за бровями. Плотные и аккуратные брови могут избавить вас от необходимости их выравнивания перед каждым выходом из дома. Уделяя больше внимания уходу за бровями, можно избежать необходимости использования бровеноски или краски для бровей. Никотиновая кислота может использоваться для стимуляции роста бровей.