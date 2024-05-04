Как сохранить белоснежную улыбку с помощью питания: рекомендации стоматологов

Стоматологи рассказали, как улучшить здоровье зубов питанием

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Здоровье зубов зависит не только от ухода, но и от питания человека. В этой статье мы расскажем, как сохранить ротовую полость белой и здоровой с помощью еды.

Фото: Pexels by Cedric Fauntleroy is licensed under CC0

Какие продукты вредны для зубов

Сахара вредны, потому что они являются питательной средой для кариозных бактерий. Поэтому важно либо уменьшить потребление сахара, либо очистить ротовую полость сразу после употребления сладкой пищи.

Газированные напитки, чай, кофе, соки также вредны для здоровья зубов, так как содержат большое количество сахара. Грубые, абразивные продукты могут повредить целостность зубной эмали. Например, это орешки, сухарики, чипсы.

Пища, богатая простыми углеводами и крахмалом, также может быть вредной, так как она расщепляется на сахара. Сюда входят мука, хлеб, выпечка, картофель, кукуруза, макароны, чипсы и белый рис.

Какие продукты полезны для здоровья зубов

Из всего многообразия есть только четыре продукта, которые действительно полезны для зубов. Это чистая вода, цикорий, кисломолочные продукты и зеленый чай.

Молоко и молочные продукты содержат кальций, который укрепляет эмаль и предотвращает кариес. Вода очищает ротовую полость от остатков пищи и вредных бактерий. Цикорий не только поддерживает, но и улучшает кровообращение в деснах.