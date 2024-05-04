Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кофе с корицей для похудения: поддерживайте форму со вкусом и удовольствием
Лера Кудрявцева признала, что зря пыталась помочь Волочковой
Как инвалиды могут получить компенсацию за полис ОСАГО: условия и процедура
Тренер по балету посоветовала упражнения для красивой осанки
Спрос на удаленные кладовки резко вырос
Как избавиться от пятен и веснушек на лице
Финансистов будут оценивать по российским стандартам
Пасхальный кулич с грецкими орехами: потрясающе ароматное тесто с пряностями и бренди
Ветеринары рассказали, как определить аллергию у собаки
Как посадить картошку так, чтобы облегчить себе жизнь

Простые способы посадки картофеля

2:08
Садоводство » Овощи

Картошка - одна из самых популярных овощей в мире. Она является не только вкусным и питательным продуктом, но и незаменимым ингредиентом во многих блюдах. Однако, посадка картошки может быть довольно трудоемкой и утомительной процедурой. В этой статье мы расскажем о нескольких простых способах, как посадить картошку так, чтобы облегчить себе жизнь.

Простые способы посадки картофеля
Фото: pixabay.com by Zdeněk Chalupský is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

К удобной посадке картошки является выбор подходящего места для посадки. Картошка любит солнечные места и хорошо растет на плодородных почвах. Поэтому выбирайте участок с хорошим освещением и подготовьте почву, добавив в нее компост или перегной.

Далее, для удобства посадки, можно использовать специальные инструменты, такие как картофелекопалка или картофелесажалка. Они позволят вам быстро и легко выкопать ямки и разместить картошку в них. Если у вас нет таких инструментов, можно воспользоваться обычной лопатой и руками.

Ещё одним способом облегчить себе жизнь при посадке картошки является использование специальных сортов, которые не требуют предварительной обработки. Например, сорт "Невский" имеет маленькие клубни, которые можно сразу посадить без необходимости нарезать их на части. Это сэкономит ваше время и силы.

Также стоит обратить внимание на способ посадки картошки. Вместо традиционного способа с посадкой клубней в ямки, можно использовать метод "под солому". Для этого нужно выкопать канавки в почве, затем положить в них клубни и накрыть слоем соломы. Этот метод позволяет сэкономить время на посадку и уменьшить количество сорняков.

Не забывайте также о правильном уходе за посадками картошки. Регулярно поливайте и пропалывайте участок, чтобы предотвратить рост сорняков и обеспечить достаточное количество влаги для растений. Также можно использовать мульчу, например, солому или траву, чтобы сохранить влагу в почве и уменьшить количество сорняков.

Новейший способ посадки картофеля
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Прохор Шаляпин раскрыл свой новый роман. Кто стал очередной избранницей артиста?

Артист раскрыл подробности личной жизни.

Прохор Шаляпин признался, что состоит в отношениях без любви
Избавляемся от сорняков на клубнике
Что делать, если сорняк вырос в центре клубничного куста?
Пень удалите легко: рассыпьте вокруг него этот продукт из кухни — без больших усилий избавитесь от части ствола дерева
Мария Захарова сообщила, что думает по поводу участия трансвестита в эстафете олимпийского огня
"Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова Путь Марии Кюри: из русской гувернантки в лауреаты Нобелевской премии Сергей Лебедев
Сын Олега Газманова показал архивные кадры из детства с отцом и мамой
Чистотел победит колорадского жука: рассказываем как
Когда высаживать рассаду петунии в открытый грунт?
Когда высаживать рассаду петунии в открытый грунт?
Последние материалы
Как избавиться от пятен и веснушек на лице
Финансистов будут оценивать по российским стандартам
Пасхальный кулич с грецкими орехами: потрясающе ароматное тесто с пряностями и бренди
Простые способы посадки картофеля
Ветеринары рассказали, как определить аллергию у собаки
Маргарита Овсянникова планирует пластическую операцию у скандального хирурга
Рассинхронизация разных внутренних часов ухудшает работу мышц
Различия между дорожными знаками "Въезд запрещен" и "Движение запрещено"
Эти известные советские актёры изменили свои фамилии
Стоматологи рассказали, как улучшить здоровье зубов питанием
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников