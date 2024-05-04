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Пасхальный кулич с грецкими орехами: у него невозможный аромат и удивительный вкус

Пасхальный кулич с грецкими орехами: потрясающе ароматное тесто с пряностями и бренди

2:30
Еда

Пасхальный кулич с грецкими орехами — это великолепный рецепт, который поможет вам создать вкусный и красивый кулич.

Пасхальный кулич с грецкими орехами: потрясающе ароматное тесто с пряностями и бренди
Фото: commons.wikimedia.org by Loyna is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Итак, вот что вам понадобится для 6 порций кулича от Gastronom.ru:

— 1 кг муки,

— 20 г сухих дрожжей,

— 300 мл молока,

— 4 столовые ложки ванильного сахара,

— 10 желтков,

— 180 г сахара,

— 200 г сливочного масла,

— 40 г коньяка или бренди,

— 1/2 чайной ложки молотого мускатного ореха,

— 1/2 чайной ложки молотого кардамона,

— 3 чайные ложки тёртой цедры лимона,

— 100 г изюма без косточек,

— 3 белка,

— 150 г очищенных грецких орехов,

— соль.

Итак, приступим к приготовлению:

  1. Пропустите муку через сито и смешайте её с дрожжами. Нагрейте молоко. Для приготовления опары, соедините 300 г муки, ванильный сахар и стакан теплого молока. Поставьте на тёплое место на 30 минут. Затем добавьте еще 200 г муки, перемешайте, накройте полотенцем и оставьте в тепле на 1 час.
  2. Разотрите желтки с сахаром и солью, добавьте растопленное масло и коньяк, хорошо перемешайте и соедините с поднявшимся тестом. Добавьте оставшуюся муку, молотые пряности, цедру и оставшееся молоко. Тщательно вымешайте и оставьте на тёплом месте на 1 час.
  3. После того как тесто подошло, добавьте оставшиеся измельчённые грецкие орехи. Отдельно взбейте белки до состояния пиков и добавьте их в тесто, аккуратно перемешивая лопаткой в одном направлении. Перелейте тесто в формы для выпечки (не более чем наполовину объёма) и оставьте на 30 минут.
  4. Посыпьте сверху оставшимися грецкими орехами и поставьте в разогретую до 180 °C духовку. Печь 40-45 минут, затем уменьшите температуру до 160 °C и выпекайте еще 30 минут.
  5. Готовый кулич достаньте из формы и остудите на решетке.

Подайте на стол, украшенный по вашему желанию сахарной глазурью, цукатами или пасхальными яйцами. Вот и все! Теперь вы можете порезать кулич на порции и насладиться его нежным вкусом и ароматом. Приятного аппетита и счастливой Пасхи!

КУЛИЧИ С ГРЕЦКИМИ ОРЕХАМИ
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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