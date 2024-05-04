Скандальная операция: подруга Киркорова ищет возможность для пластики после закрытия клиники

Маргарита Овсянникова планирует пластическую операцию у скандального хирурга

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Маргарита Овсянникова, известная певица, объявила о своем намерении провести пластическую операцию на груди. Операцию планирует выполнить хирург Тимур Хайдаров, который ранее попал в скандал после закрытия его клиники «Ай Кью Пластик» из-за смерти продюсера и обнаруженных нарушений.

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В социальных сетях певица поделилась видео из кабинета Хайдарова, где она консультировалась по поводу предстоящей операции, рекомендованной ей Филиппом Киркоровым. Хайдаров, несмотря на собственные убеждения, выразил готовность выполнить желание «короля».

В связи с закрытием клиники, возникают вопросы о законности и месте проведения операции, так как врач может оперировать только в официально зарегистрированных медицинских учреждениях.