Как распознать аллергию у собаки: пришла откуда не ждали и мучает питомца

Владельцы животных всегда огорчаются, когда их питомцы страдают или чувствуют дискомфорт.
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Аллергии у собак довольно распространены, особенно часты аллергические реакции на пищу, проявляющиеся на коже. Кроме того, не стоит забывать о ингаляционных и экологических аллергенах, таких как плесень и пыльца.
Пренебрегать симптомами аллергии нельзя, если вы заботитесь о здоровье вашей собаки.
Основные признаки аллергии включают:
Постоянное царапанье: зуд может колебаться от легкого до очень сильного, заставляя собаку постоянно чесаться.
Ушные инфекции: неполное излечение может привести к нарушению здорового кожного барьера в ушах.
Хроническая диарея: неподходящее питание может серьезно повредить желудочно-кишечный тракт, вызывая аллергические реакции, такие как рвота, диарея, газы и т. д.
Красные глаза: если поражены оба глаза, это может быть признаком аллергии.
Чихание и насморк: частые такие симптомы требуют обращения к ветеринару.