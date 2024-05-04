Как распознать аллергию у собаки: пришла откуда не ждали и мучает питомца

Ветеринары рассказали, как определить аллергию у собаки

1:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Владельцы животных всегда огорчаются, когда их питомцы страдают или чувствуют дискомфорт.

Фото: openverse.org by koczkodan is licensed under CC BY 2.0.

Аллергии у собак довольно распространены, особенно часты аллергические реакции на пищу, проявляющиеся на коже. Кроме того, не стоит забывать о ингаляционных и экологических аллергенах, таких как плесень и пыльца.

Пренебрегать симптомами аллергии нельзя, если вы заботитесь о здоровье вашей собаки.

Основные признаки аллергии включают:

Постоянное царапанье: зуд может колебаться от легкого до очень сильного, заставляя собаку постоянно чесаться.

Ушные инфекции: неполное излечение может привести к нарушению здорового кожного барьера в ушах.

Хроническая диарея: неподходящее питание может серьезно повредить желудочно-кишечный тракт, вызывая аллергические реакции, такие как рвота, диарея, газы и т. д.

Красные глаза: если поражены оба глаза, это может быть признаком аллергии.

Чихание и насморк: частые такие симптомы требуют обращения к ветеринару.