Запад пугает Киев ударами российских "Сарматов"

То, что появляется в западной прессе с подачи Киева, иначе как непрекращающейся психоделической диверсией не назвать. В ход идёт практически любая глупость, нацеленная исключительно на то, чтобы озлобить всё "прогрессивное человечество".

Так Киев повышает ставки в конфликте с Москвой.

Украина пытается заболтать ошибки Зеленского, приведшие к нынешней катастрофе. То есть фронт "информационной перемоги" у соседей в приоритете.

Опрос "What worries the world?" ("Что беспокоит мир?"), опубликованный на днях одним из мировых лидеров в области маркетинговых исследований компанией Ipsos, показывает не очень радужную для Незалежной картину.

Общественное мнение о самых важных социальных и политических вопросах выглядит иначе, чем хотелось бы Киеву с его хозяевами.

Фактически в апреле 2022 года людям были не интересны современные военные конфликты.

Что характерно, силовые "разборки" беспокоили лишь 20% американцев и только 2% турок.

Войны стабильно находятся во втором десятке страхов, на 11-м месте, причём далеко после:

инфляции (1-е место),

бедности и социального неравенства (2-е место),

безработицы (3-е место),

преступности (4-е место).

Так что команде Владимира Зеленского соорудить свою метавселенную выступлениями в СМИ и перед парламентами (виртуально) никак не удаётся, поскольку жителям других стран по большому счёту плевать на этот конфликт.

Правда в том, что война на Украине отошла на второй план даже у американцев. И совсем уж не вписывается в модель Киева тот факт, что люди не верят в позицию Украины о якобы "немотивированном нападении России на Украину".

Мир ждут очередные информационные "бомбы", чтобы поддерживать тлеющий интерес янки и прочих европейцев к событиям в Незалежной.

Новинкой недели можно считать информацию о возможном применении ВС РФ ни много ни мало целой… межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат". Об этом якобы говорят данные разведки MI6, чьи агенты якобы вхожи в высокие кабинеты Кремля.

При этом британцы не особенно приветствуют украинских беженцев у себя дома. Как, впрочем, и американцы. Что не мешает им накручивать Украину на предмет того, что Москва готова ударить по украинским центрам принятия решений МБР с неядерной начинкой.

Украинский президент не только ведётся на это, но уже отдал приказ украинской ПВО готовиться к отражению нового "путинского оружия". И, конечно же, попросил защиты и… денег, денег, денег.

А как иначе, когда помимо MI6 якобы разведывательные службы США, НАТО и Евросоюза уведомили Зеленского о том, что удар безъядерным "Сарматом" по Киеву возможен.

Вашингтон при этом даже вид не делает, что это его интересует хотя бы в теории. Но он вполне в состоянии воспользоваться безразличием звёздно-полосатого общества к конфликту на Украине и накачать ВСУ самым современным вооружением.

А Киев занят тем, что подсчитывает свои перемоги. Недавно туда являлась лично спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси, чтобы лично засвидетельствовать "поддержку Соединённых Штатов".

Россия в принципе способна разрушить всю транспортную инфраструктуру, чтобы исключить такие визиты и военную помощь. Для этого и "Сарматы" не нужны. Но пока выжидает, нанося лишь целевые удары по мостам и электроподстанциям.

А Украина истерически ищет одобрения хотя бы у англосаксонской части мира. Остальные предпочитают не вмешиваться.

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