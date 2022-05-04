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Автор Александр Шторм

Украинский учёный рассказала американским СМИ правду о Зеленском

Мир » Бывший СССР » Украина

Президент Украины Владимир Зеленский прошёл путь от малоизвестного актёра до персонажа статей мировых СМИ достаточно быстро. Как его воспринимает Запад и почему своими действиями он усугубляет конфликт с Россией, пытаются понять эксперты.

Украинский учёный рассказала американским СМИ правду о Зеленском

Украинский учёный Ольга Байша в своём интервью американскому изданию The Grayzone главный акцент сделала не на его медийном образе, насаждаемом повсеместно, а на том, что эти самые СМИ упорно пытаются скрыть.

Комедийный актёр Владимир Зеленский, в 2019 году занявший высший пост на Украине, в своих предвыборных обещаниях клялся бороться за мир. Как это выглядит на практике, можно любоваться с начала года.

Когда Зеленский пришёл к власти, он получил 73% голосов. Но накануне российской спецоперации его рейтинг рухнул до 31% из-за крайне непопулярной политики. Байша в своей книге "Демократия, популизм и неолиберализм на Украине: на грани виртуального и реального" изучила приход Зеленского к власти и то, как он ей распорядился.

Украина в какой-то момент озаботилась вопросами самосознания и идентичности, но далеко не вся. С учётом того, что у Востока и Запада диаметрально противоположные взгляды на все общественно значимые вопросы, строить национальную идею на том, что главными связующими силами в государстве должны стать украинская культура, язык и этноцентричная история, было недальновидно, отмечает эксперт.

На самом деле Украину поманили экономическим ростом.

Существовало мнение, что политический развод с Россией поможет стране жить богаче. С годами ситуация становилась только хуже.

Даже земельную реформу, флагман неолиберальной программы Зеленского, не поддержали целых 72% украинцев. А когда его партия, несмотря на народное возмущение, её одобрила, рейтинг Зеленского рухнул с 73% весной 2019 года до 23% в январе 2022 года.

Байша прямо говорит, что украинцы восприняли его действия как предательство. Зеленский воспользовался своей победой для штамповки неолиберальных реформ, что понятно, учитывая, чей он ставленник. Он обещал Украине "прогресс", под которым следует понимать

  • "модернизацию",
  • "курс на Запад",
  • "цивилизацию"
  • и "нормализацию".

Вот только он не стал объяснять народу, что за этим стоит:

  • приватизация,
  • продажа земли,
  • сокращение бюджета,
  • дерегулирование трудовых отношений,
  • ослабление власти профсоюзов,
  • повышение коммунальных платежей,

и т. д.

Влияние Запада тут однозначно — решения в стране принимают:

  1. Американская торговая палата,
  2. Центр американо-украинских отношений,
  3. Деловой совет США — Украина,
  4. Европейская бизнес-ассоциация,
  5. МВФ,
  6. ЕБРР,
  7. ВТО,
  8. ЕС.

О народе Украины и речи нет.

Что касается демократии, то Зеленский ещё в начале февраля 2021 года закрыл первые три оппозиционных телеканала:

  1. NewsOne,
  2. Zik
  3. и 112 Украина.

Не удивительно, что оставшиеся транслируют исключительно провластную точку зрения на конфликт. Он же запустил через Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) неконституционный процесс внесудебных санкций против политических оппонентов — кейсы Медведчука и Козака о многом говорят.

В своём предвыборном виде Зеленский не заигрывал с ультраправыми, но, получив пост, тут же вернулся к националистической повестке своего предшественника.

Постановка вопроса уровня "Зеленский — еврей, поэтому нацистом быть не может", глупа сама по себе, поскольку речь вообще не об этом. Никакого дипломатического решения конфликта быть не может, поскольку Зеленский живёт в парадигме "борьбы сил добра и зла" — причём злом он, разумеется, считает не себя.

То, что Украина годами отказывалась выполнять минские мирные соглашения, подписанные в 2015 году после поражения украинской армии в Донбасской войне, никого не убеждает.

А ведь текущий конфликт — продолжение войны 2014 года, когда Киев ввёл в Донбасс войска для "подавления антимайданного мятежа".

Байша отметила, что Украина (и Зеленский в частности) тоже несёт ответственность за происходящее. Теперь у него — как у актёра — есть возможность выступать суперзвездой на мировой сцене, но насколько это катастрофично для Украины, никто не думает.

И чувство "превосходства" у украинцев, которые отождествляют себя с Западом, а не с русскими, ведёт страну в пропасть, а не к процветанию. Киев не стал разговаривать с "отсталыми" пророссийски настроенными соотечественниками, а тупо ввёл войска.

Всё это в целом и привело к нынешнему военному конфликту, резюмировала аналитик.

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Сколько украл Зеленский за год президентства?
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина владимир зеленский
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