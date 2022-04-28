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Автор Игорь Буккер

Кого ненавидит Запад — Путина или Россию?

Мир » Европа » Евросоюз

Коллективный Запад оказался в крайне неловком положении. С одной стороны, они хотели устранения Путина при помощи внутренних протестов и с этой целью вводили санкции, которые должны были побудить народ и олигархов воспротивиться проведению спецоперации очищения Украины от нацистов. С другой, они клянутся, что ненавидят не русских, а только Кремль. Что получается, когда двигаются в разные стороны?

Кого ненавидит Запад — Путина или Россию?

Запад обвиняет Москву

Когда сценарий антипутинского восстания не прокатил, враги поспешили вновь поклясться в любви к русскому народу. Кого они пытаются обмануть, когда лопочут, что они против царя, императора, тирана, деспота, президента, но не против народа?

Запрет на музыку Чайковского? Ну что вы, на Западе порой запрещают колокольный звон католических храмов, а совсем на днях римский папа Франциск снял с себя крест, чтобы не дразнить нелегальных мигрантов-мусульман. В Священном писании делаются исправления, чтобы не обидеть представителей разнообразных меньшинств: от левшей до поклонников нетрадиционного секса. В США корректируют классиков американской литературы, например, из произведений Марка Твена вычёркивают слов "негр".

Отстранение российских спортсменов, скажете… Помилуй бог, говорят нам, ничего личного, всего-навсего другие атлеты не согласятся сыграть с русскими. Постепенно зазвучали голоса, но как же мы клянём путинский режим, но обожаем русский народ, запрещая всю великую русскую культуру (избиение подонками Агнии Мищенко-Бродской, которые никак не могут простить слова её деда — поэта Иосифа Бродского в стихотворении "На независимость Украины":

Скажем им, звонкой матерью паузы метя строго:

Скатертью вам, хохлы, и рушником дорога.

Ступайте от нас в жупане, не говоря — в мундире,

По адресу на три буквы, на стороны все четыре.

Оскорбления русскоговорящих детей в западных школах? В ответ нам скажут, что там просто личная вражда между одноклассниками и никакой политики. Хотят показать, если вы против политики Кремля, то вас здесь засосут до смерти от любви к России.

Запад обвиняет Россию

Нет, ребята, Запад всегда был в противостоянии с Россией и живёт только тем, чтобы нас уничтожить. В этом не повинны

  • ни православие,
  • ни коммунистические идеи,
  • ни Третий Рим,
  • ни Третий Интернационал.

"Символ веры" антироссийской идеологии отметил швейцарский общественно-политический деятель и журналист Ги Меттан (Guy Mettan):

"Россия — отсталая, варварская страна, стоящая на низкой ступени развития, претендующая на чужие территории, стремящаяся вернуть себе былое господство и воспринимающая как должное деспотизм власти, который является национальной традицией. Соответственно, русские — существа узколобые, склонные к национальному шовинизму, враждебные всему новому — то бишь реакционеры, а кроме всего неотёсанные грубияны и алкоголики; правда, временами у них случаются поэтические и художественные прорывы".

Автора вышедшей ещё в 2016 году книги "Запад — Россия: тысячелетняя война" (Russie-Occident: une guerre de mille ans) критиковали за то, что в своё время правительство Ельцина разрешило его семье удочерить русскую девочку. Мол, симпатии ко всему русскому мешают ему увидеть реальность. В предисловии к этой книге журналист Владимир Познер (кстати, владеющий французским языком) отметил, что "книга господина Меттана представляет собой серьёзное и аргументированное журналистское расследование, с фактами которого не поспоришь".

Все претензии Запада к России возникли не после

  • воссоединения Крыма с Россией в 2014-м,
  • Октябрьской революции 1917 года,
  • Крымской войны 1853-1856 годов.

У ненависти Запада к нам нет начала. А каков будет конец — когда-нибудь узнаем.

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Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша кремль европа россия православие
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