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Автор Игорь Буккер

Политолог из США назвал грядущую эру "постамериканской"

Мир » Северная Америка » США и Канада

Любой "конец эпохи" ознаменует собой зарождение чего-то нового и непривычного. На протяжении двух последних месяцев большинство людей в разных уголках планеты напряженно следят за развитием ситуации на Украине, но наиболее продвинутые аналитики озабочены не столько сиюминутным положением дел, сколько оценкой наступающего нового периода.

Политолог из США назвал грядущую эру "постамериканской"

Fin de siècle

"Одной из определяющих черт новой эры является то, что она постамериканская. Под этим я подразумеваю, что Pax Americana последних трёх десятилетий закончился. Признаки этого заметны повсюду. Примите во внимание тот факт, что лидеры ОАЭ и Саудовской Аравии — двух стран, безопасность которых на протяжении десятилетий зависела от Вашингтона, — отказались даже отвечать на телефонные звонки президента США, как сообщает The Wall Street Journal. Учтите также, что Израиль (изначально) и Индия отказались называть действия Путина агрессией и что все четыре страны ясно дали понять, что продолжат вести дела с Россией", — полагает редактор еженедельника Newsweek International Фарид Закария, которого историк Андрей Фурсов характеризует как "высокопоставленного клерка на службе глобалистов".

Для этого авторитетного эксперта в области международных отношений российская спецоперация явилась "событием сейсмического масштаба" и "самым значительным в международной жизни со времен падения Берлинской стены". Закария интересен не только его "Десятью уроками для мира после пандемии", но причислением Ирака к 51-му североамериканскому штату. Подобным сравнением он уподобился советским острякам, сравнивавшим Болгарию с 16-й республикой в составе СССР.

Рассудив, что высокая стоимость энергоносителей губительна для таких стран, как Китай и Германия, Закария свои надежды в создании "суперальянса в поддержку либеральных ценностей" связывает с "Европой, которая могла бы использовать этот вызов, чтобы перестать быть пассивным международным игроком, которым она была на протяжении десятилетий".

Победителей не судят

Таковые признаки он увидел в увеличении ЕС расходов на оборону и обеспечении безопасности восточной границы НАТО. Невозможно пройти мимо рекомендации этого "одного из влиятельнейших" политических аналитиков США. Ещё в октябре 2020 года, когда мировые СМИ писали о пандемии, Закария предложил отказаться от мяса из-за опасности подхватить от его поедания вирус. В фарватере его без(д)умных предложений в настоящее время следуют многие политики Евросоюза, предлагающие отказаться от некоторых продуктов и реже мыться.

Справедливо, вероятно, рассудив, что в нынешний момент демократия невозможна для некоторой части арабского мира, поскольку там к власти могут прийти исламисты, Закария не увидел, что рождение "демократической" Украины связано с опасностью возрождения там нацизма. Он умеет промолчать там, где нужно сильным мира сего. Поэтому к этому чиновнику прислушиваются.

"Однако для того, чтобы Запад вновь объединился и стал могущественным, необходимо одно существенное условие: он должен добиться успеха на Украине. Настоятельная необходимость в данный момент состоит в том, чтобы сделать всё возможное — понести расходы и риски — чтобы гарантировать, что Путин не одержит верх", — заключает Закария.

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Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша нато россия украина евросоюз владимир путин
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