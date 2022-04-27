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Автор Игорь Буккер

Почему Грузия не открыла второй фронт против России

Мир » Бывший СССР » Грузия

Вскоре после начала российской спецоперации на Украине премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что его страна не поддержит антироссийские санкции и сохранит нейтралитет. Почему киевский режим отозвал из Тбилиси своего посла? Какова роль иностранных спецслужб и Саакашвили в создании напряжённости между двумя странами?

Почему Грузия не открыла второй фронт против России

Точка зрения правительства

Грузия не хочет противостояния с Россией. Не только памятуя о событиях 2008 года, когда вторжение грузинских войск стало угрожать российским миротворцам в Цхинвале, результатом чего стало признание независимости Южной Осетии и Абхазии. В настоящей момент на чашу весов брошены не прошлые грехи, а сиюминутные интересы грузинского винного бизнеса и туризма.

Хотя возможность в очередной раз получить по шапке тоже не исключается. От санкций Тбилиси пострадает не Россия, а производитель в Грузии.

"Мы должны сохранить мир, стабильность и способствовать развитию. Мы продолжим защищать наших граждан, наше государство", — заявил премьер Грузия.

По признанию главы правительства, с 2013 по 2021 годы экспорт в Россию только сельскохозяйственной продукции составил $2 млрд, плюс $3 млрд продукции другого назначения. За последние пять лет более 5 миллионов россиян посетили эту закавказскую республику. На территории России проживают примерно миллион грузин, чьи ежегодные денежные переводы составляют эквивалент на сумму в $500 млн.

"Было намерение открытия второго фронта, — сказал во время своей пресс-конференции Гарибашвили. — Существовала конкретная информация о том, что война на Украине должна была начаться в ноябре или декабре прошлого года. Именно для этого приехал Саакашвили, чтобы отсюда было подготовлено всё для открытия второго фронта. К сожалению, это подтвердили нам и наши украинские друзья".

Точка зрения оппозиции

Несмотря на принятие грузинской стороной около 5 тысяч беженцев с Украины, отправку в Незалежную гумпомощи и осуждения российской "агрессии", Киев, с подачи западных спецслужб, обвинил грузинское правительство не только в поставках в РФ находящихся под санкциями товаров, но и в контрабанде вооружений. Находящийся в следственном изоляторе Мишико тоже сослался на данные западных разведок.

Не называя имён, председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе указал, что подобные слухи распространяют находящиеся в Киеве высокопоставленные чиновники из партии "Единое национальное движение", основанной Михаилом Саакашвили. Это бывшие

  • замминистра внутренних дел Грузии Георгий Лордкипанидзе,
  • зампрокурора Давид Сакварелидзе.

На Западе недовольны позицией Грузии, журнал The Economist выразился об "осложнении ситуации" по отношению к Украине. Как было бы здорово, если б против России ополчились все бывшие советские сёстры-республики. Бодливой Европе недостало рогов…

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Россия, начав спецоперацию, спасла Европу от нового Чернобыля
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы грузия россия украина ираклий кобахидзе михаил саакашвили ираклий гарибашвили
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