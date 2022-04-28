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Автор Инна Новикова

Вассерман: нацизм на Украине приравнивает её к фашистской Германии

Мир

Почему нацизм на Украине приравнивает её к фашистской Германии; знают ли руководители западных стран всю правду о происходящем, в том числе о зверствах украинских нацистов; почему Европа всегда поддерживала фашизм, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой депутат Госдумы, политический консультант, публицист Анатолий Вассерман.

Вассерман: нацизм на Украине приравнивает её к фашистской Германии

Европа знает правду об Украине

— Анатолий Александрович, до начала спецоперации у многих на Украине была спокойная жизнь. Они не знали, что происходило в Донбассе. Теперь они сидят в подвалах и опасаются за свою жизнь.

— Немцы тоже на голубом глазу рассказывали, что совершенно не представляли себе, что происходит в концлагерях. Но это не освободило их от ответственности за преступления нацистской Германии.

— Наша операция продвигалась бы гораздо быстрее, если бы мы так не берегли мирное население, не занимались его эвакуацией, лечением, гуманитарной помощью. Поэтому нацистскую Германию и Украину сравнивать сложно.

— Их сравнивать не только несложно, но и необходимо. Поскольку Украиной правят идейные наследники немецких нацистов. Они этого не скрывают, многие делают себе татуировки с нацистской символикой.

— Европа всё-таки знает о сущности этого режима?

— В Европе этого не знают те, кто не хочет знать. Лица, принимающие решения, получают сведения из множества разных источников, в том числе от разведки. Просто некоторым данным не придают должного значения — в тех случаях, когда решение уже принято и его предпочитают обосновать "незнанием".

История ничему не учит

— До 1944 года Британия, Франция, США смотрели, как фашисты будут уничтожать Советский Союз, а когда не получилось, они открыли второй фронт, "пришли на помощь". Сейчас ситуация повторяется. Беженцы уже в Европе поют фашистские песни. Они этого не видят?

— А Европа когда-то была против фашизма? Главные разработчики расовой теории:

  • французский граф Гобино,
  • британский лорд Чемберлен.

Это близкий родственник того Чемберлена, что был в конце 30-х премьер-министром и подписывал в Мюнхене соглашение, передающее Германии пограничное укрепление Чехии. Вслед за этим развернули чешскую военную промышленность. В начале января 1945 года наши войска перекрыли основные пути сообщения между Чехией и Германией. Но чешская промышленность продолжала исполнять оплаченные немецкие военные заказы. Только в начале мая, когда в Праге начались перестрелки между немецким гарнизоном и власовцами за право первыми уйти навстречу американцам и попасть в плен к ним, а не к нам, чехи объявили это национальным восстанием: мол, они изгоняют из Праги немцев и власовцев. Те изрядно удивились, поскольку и так уходили. Чехи призвали на помощь нас и американцев: кто дойдёт первым, тот и спаситель.

В 1947 году ООН объявила о создании независимых еврейского и арабского государств. Эти земли тут же захватили арабы из сопредельных пяти арабских государств. СССР уговорил чехов продать всё, что они сделали для немцев, евреям, причём по цене металлолома. США организовали воздушный мост для переброски всего этого в Израиль.

Наши заодно направили на историческую родину 20 000 евреев-фронтовиков, чтобы те передали еврейской самообороне нормальный боевой опыт.

То есть того, что чехи сделали для немцев за четыре месяца, хватило Израилю на 1,5 года войны за независимость со всем арабским миром. Видите, что отдали британцы, французы, немцы? Могли бы они это сделать, если бы им фашизм не нравился?

К началу Второй мировой войны 1 сентября 1939 года половина европейских государств управлялась официальными фашистскими диктатурами, а другая половина не видела в этом ничего плохого.

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Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Любовь Степушова
Темы анатолий вассерман
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