42-летняя российская актриса Агния Мищенко-Бродская заявила, что украинские беженцы напали на неё и жестоко избили. В своей социальной сети она опубликовала видеозапись, на которой обратилась к обидчикам.
"Украинцы, что я вам сделала плохого?" — спрашивает сквозь слёзы Мищенко-Бродская.
Актриса подчёркивает, что помнит все подробности инцидента и уже написала заявление в полицию. Звезда "Бумера-2" убеждена, что украинские беженцы напалина нееё только из-за того, что она "русская еврейка".
Однако некоторые пользовали Сети полагают, что во время записи видеообращения Мищенко-Бродская была в нетрезвом состоянии.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, почему в начале специальной военной операции (СВО) погибло свыше тысячи военных РФ.