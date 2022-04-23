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Автор Мария Карева

Актриса Мищенко-Бродская обвинила украинцев в нападении на неё в Италии

Шоу-бизнес

42-летняя российская актриса Агния Мищенко-Бродская заявила, что украинские беженцы напали на неё и жестоко избили. В своей социальной сети она опубликовала видеозапись, на которой обратилась к обидчикам.

"Украинцы, что я вам сделала плохого?" — спрашивает сквозь слёзы Мищенко-Бродская.

Актриса подчёркивает, что помнит все подробности инцидента и уже написала заявление в полицию. Звезда "Бумера-2" убеждена, что украинские беженцы напалина нееё только из-за того, что она "русская еврейка".

Однако некоторые пользовали Сети полагают, что во время записи видеообращения Мищенко-Бродская была в нетрезвом состоянии.

 

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Автор: Мария Карева
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