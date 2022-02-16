Гимн СССР, прозвучавший над Майданом во время трансляции Reuters, — это знаковое событие.
Агентство вело прямую трансляцию из Киева в ночь с 15 на 16 февраля, так как в это время ожидалось растиражированное в западных СМИ "вторжение" России на Украину.
В какой-то момент на весь Майдан зазвучал гимн СССР (со старыми словами), а затем и другие советские песни.
"Какие-то б… включили в ночь на 16.02.2022 гимн РФ на Майдане Незалежности. Хорошо, что камер там полно, и поиск б…, конечно же, при условии эффективной работы не затянется", — написал в своём Telegram-канале бандеровец Назар Приходько.
"Можно сколько угодно бомбить или угорать над этой "шуткой", но, учитывая, что динамики — городские коммунальные, тут без местных властей не обошлось. Вот и думайте, кто за этим может стоять", — уверен Telegram-канал "Черговий ООС".
Как объяснили в Reutеrs, они не могут контролировать фоновые звуки при включении.
"Не исключаю, что на одном из соседних балконов кто-то мог включить и гимн России. Там много иностранцев. Могут быть разные. На днях слышал, как кто-то громко крутил Верку Сердючку. Ну вот такие у людей вкусы", — заметил в Facebook продюсер TV Reuters в Украине Сергей Каразий.
16 февраля на Украине впервые отмечают День единения. 14 февраля президент Зеленский подписал указ об этом с целью
Идея ввести День единения возникла у Зеленского в связи с тем, что на 16 февраля Запад назначил "полномасштабное вторжение" на Украину.
Поэтому троллинг это был — с гимном — или призыв прийти и смести бандеровскую власть с последующим объединением с Россией, но событие было знаковое.
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