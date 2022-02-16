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Автор Любовь Степушова

Что означает гимн СССР, прозвучавший над Майданом

Мир

Гимн СССР, прозвучавший над Майданом во время трансляции Reuters, — это знаковое событие.

LIVE: View of Kyiv's Maidan square amid Russia-Ukraine crisis

Агентство вело прямую трансляцию из Киева в ночь с 15 на 16 февраля, так как в это время ожидалось растиражированное в западных СМИ "вторжение" России на Украину.

Бандеровцы подозревают "зраду"

В какой-то момент на весь Майдан зазвучал гимн СССР (со старыми словами), а затем и другие советские песни.

"Какие-то б… включили в ночь на 16.02.2022 гимн РФ на Майдане Незалежности. Хорошо, что камер там полно, и поиск б…, конечно же, при условии эффективной работы не затянется", — написал в своём Telegram-канале бандеровец Назар Приходько.

"Можно сколько угодно бомбить или угорать над этой "шуткой", но, учитывая, что динамики — городские коммунальные, тут без местных властей не обошлось. Вот и думайте, кто за этим может стоять", — уверен Telegram-канал "Черговий ООС".

В Reuters предположили, что это были "иностранцы"

Как объяснили в Reutеrs, они не могут контролировать фоновые звуки при включении.

"Не исключаю, что на одном из соседних балконов кто-то мог включить и гимн России. Там много иностранцев. Могут быть разные. На днях слышал, как кто-то громко крутил Верку Сердючку. Ну вот такие у людей вкусы", — заметил в Facebook продюсер TV Reuters в Украине Сергей Каразий.

Гимн СССР зазвучал призывом скинуть бандеровцев и объединиться

16 февраля на Украине впервые отмечают День единения. 14 февраля президент Зеленский подписал указ об этом с целью

  • "усиления консолидации украинского общества,
  • укрепления его устойчивости в условиях роста гибридных угроз, информационно-пропагандистского, морально-психологического давления на общественное сознание".

Идея ввести День единения возникла у Зеленского в связи с тем, что на 16 февраля Запад назначил "полномасштабное вторжение" на Украину.

Поэтому троллинг это был — с гимном — или призыв прийти и смести бандеровскую власть с последующим объединением с Россией, но событие было знаковое.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы ссср майдан украина
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