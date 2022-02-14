Войны с Украиной не будет, потому что в Москве будет Болсонару

Президент Бразилии Жаир Болсонару будет находиться в Москве с государственным визитом в день якобы объявления войны Россией Украине — 16 февраля.

Почему Болсонару едет в войну

После этого Болсонару поедет к премьеру Виктору Орбану в Венгрию. Он не отложил свой визит в Москву, тем самым демонстрируя, что он не верит в истерику США по поводу нападения России на Украину.

На это у него есть причины.

Болсонару считает Владимира Путина "нашим человеком" (как и Орбана), то есть консерватором, верующим в Бога, в нормальную семью, прагматика, работающего для своего народа. Бразильские дипломаты негласно считают, что Россия в конфликте с НАТО права, потому что Украина — это исторически зона её влияния, "а расширение НАТО в последние годы на европейские страны было намного больше, чем у России, которая в 2014 году присоединила к своей территории Крым". Болсонару предстоит попытаться переизбраться осенью, пока он отстаёт в опросах от соперника — левого политика Жозе Инасио Лулы да Силвы. Встреча с Владимиром Путиным, поднимет его рейтинг — бразильцы не любят "гринго". Болсонару показывает, что у его страны есть суверенитет, а у него — смелость, это тоже работает на рейтинг в народе и в регионе.

Поэтому несмотря на то, что Соединенные Штаты оказали сильное давление на президента, чтобы он отменил поездку, Болсонару на давление не поддался.

"Мы просим Бога о мире во всем мире на благо всех нас", — сказал лидер Бразилии перед отъездом.

По его словам, он должен решить в России несколько важных экономических задач, в частности, договориться о поставках удобрений и добиться беспошлинной поставки (по квоте) бразильского мяса в Россию. Это важные задачи для бразильской экономики. Российский экспорт в Бразилию в 2021 году составил около 5,7 млрд долларов США (60% приходится на удобрения). За тот же период объем продаж Бразилии в Россию составил около 1,6 млрд реалов. В общем, подтянуть экспорт в Россию, Бразилии не мешало бы.

Экспертное мнение в Бразилии о визите Болсонару в Москву

Бразильские либеральные эксперты уверены, что так или иначе разговор об Украине зайдёт, и тогда Болсонару нужно держать нейтралитет и не поддерживать ни одну сторону в конфликте. Но они опасаются, что президент может "поскользнуться на банановой кожуре" и сболтнуть лишнего, что не понравится США. Лишнее — это в плане поддержки России и против НАТО.

Для Путина визит Болсонару как нельзя кстати

Для России визит Болсонару тоже как нельзя кстати, он говорит о том, что:

крупнейшая страна Латинской Америки предпочитает слушать Москву, а не Вашингтон, и, возможно скоро, как и Аргентина, захочет стратегического партнёрства с Россией. Это больно ударит по имиджу и позициям США в регионе.

Болсонару едет не с посредническими функциями —о чём-то уговаривать Путина, а по своим делам, очень рабочим, что перечёркивает развязанную Западом демонизацию России.

с января Бразилия занимает ротационное место в Совете Безопасности ООН, при этом она является членом БРИКС. Можно было бы убедить Бразилию занять союзнические России позиции в СБ ООН,

ранее Бразилия изъявляла желание купить российское оружие, в частности, зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-С1"

время вернуться к этим проектам.

Американские и европейские стратеги уже предупредили, что у Бразилии могут возникнуть трудности с закупкой оружия и доступом к секретным технологиям, если бразильская поддержка России подтвердится. Посмотрим, что будет, но вот Альберто Фернандес угроз не испугался и решил сделать ставку на Россию и Китай.

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