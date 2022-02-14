Президент Бразилии Жаир Болсонару будет находиться в Москве с государственным визитом в день якобы объявления войны Россией Украине — 16 февраля.
После этого Болсонару поедет к премьеру Виктору Орбану в Венгрию. Он не отложил свой визит в Москву, тем самым демонстрируя, что он не верит в истерику США по поводу нападения России на Украину.
На это у него есть причины.
Поэтому несмотря на то, что Соединенные Штаты оказали сильное давление на президента, чтобы он отменил поездку, Болсонару на давление не поддался.
"Мы просим Бога о мире во всем мире на благо всех нас", — сказал лидер Бразилии перед отъездом.
По его словам, он должен решить в России несколько важных экономических задач, в частности, договориться о поставках удобрений и добиться беспошлинной поставки (по квоте) бразильского мяса в Россию. Это важные задачи для бразильской экономики. Российский экспорт в Бразилию в 2021 году составил около 5,7 млрд долларов США (60% приходится на удобрения). За тот же период объем продаж Бразилии в Россию составил около 1,6 млрд реалов. В общем, подтянуть экспорт в Россию, Бразилии не мешало бы.
Бразильские либеральные эксперты уверены, что так или иначе разговор об Украине зайдёт, и тогда Болсонару нужно держать нейтралитет и не поддерживать ни одну сторону в конфликте. Но они опасаются, что президент может "поскользнуться на банановой кожуре" и сболтнуть лишнего, что не понравится США. Лишнее — это в плане поддержки России и против НАТО.
Для России визит Болсонару тоже как нельзя кстати, он говорит о том, что:
Американские и европейские стратеги уже предупредили, что у Бразилии могут возникнуть трудности с закупкой оружия и доступом к секретным технологиям, если бразильская поддержка России подтвердится. Посмотрим, что будет, но вот Альберто Фернандес угроз не испугался и решил сделать ставку на Россию и Китай.
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