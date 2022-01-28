Китаю скоро придётся выбирать между Россией и США

США пригрозили Китаю "нехорошими" последствиями за поддержку России. Пекину предстоит нелёгкий выбор, остаться "в тени" уже не получится.

Держать нейтралитет Китай больше не сможет

31 января в СБ ООН состоится запрошенное США заседание для обсуждения "агрессивного поведения России" в конфликте с Украиной.

До сих пор позиция Китая была "ни нашим ни вашим", хотя на словах политически Си Цзиньпин даже призвал к "большим совместным действиям" для защиты интересов безопасности. Это случилось в 15 декабря в ходе видеообщения с Владимиром Путиным.

Но на практике Китай воздерживается при голосовании по ключевым резолюциям ООН по Крыму и отказывается признавать Крым территорией России. Точно так же он на словах отвергает санкции США и Европы в отношении России, хотя поддержал китайские компании, в том числе крупные государственные банки страны, чтобы они соблюдали эти санкции.

Сейчас этого нейтралитета будет трудно придерживаться, так как от того, как поведёт себя Пекин в этой ситуации по Украине, будет зависеть поведение России в также очень непростой ситуации вокруг Тайваня. А она аналогична украинской по накалу страстей: Китай США обвиняют в том, что он хочет захватить Тайвань.

Впервые Китай высказался превентивно в отношении действий США

Китай на этой неделе, пожалуй, впервые не постфактум высказался в пользу российских озабоченностей. Министр иностранных дел КНР Ван И позвонил госсекретарю Энтони Блинкену и призвал США отреагировать должным образом на озабоченность России угрозами безопасности.

"Рациональные озабоченности России в сфере безопасности должны быть восприняты всерьёз и урегулированы", — сказал Ван И и добавил, что "безопасность одного государства не может быть обеспечена за счёт нанесения ущерба другому и за счёт усиления военных альянсов".

Заметим, что Кремль доверяет Пекину. Так, на фоне сообщений минобороны о переброске войск с Дальнего Востока в западные и южные регионы, в том числе в Белоруссию, на учения, очевидно, что снимается вопрос об "оголении границы" с Китаем.

США предупредили Китай о "нехороших" последствиях

США отреагировали на предупреждение Ван И. Так, замгосекретаря Виктория Нуланд, как цитирует ТАСС, призвала Китай "использовать своё влияние на Москву, чтобы склонить ту к дипломатии, так как если на Украине начнётся конфликт, это не будет чем-то хорошим для Китая".

Налицо давление на Пекин и попытка заставить его сделать выбор. Китай, скорее всего, будет вовлечён в кризис из-за потенциальных санкций Запада в отношении России, которые в отличие от 2014 года окажут на Пекин гораздо большее давление, чтобы заставить его принять чью-либо сторону.

Политический вес Китая огромен, поэтому от его позиции будут зависеть многие геополитические акценты.

Какое решение примет Пекин?

Эксперты по-разному оценивают те решения, которые примет Пекин. Бывший главный редактор китайской Global Times Ху Сицзинь написал в Twitter, что Россия не будет одинока, когда будет сопротивляться давлению со стороны США и НАТО. Китай обязательно предложит России поддержку. Какую — он не указал.

Российский эксперт по Китаю из Санкт-Петербурга Кирилл Котков считает, что на Пекин рассчитывать не приходится. Военно-политический союз с Китаем будет "неравным браком", а Китай в принципе недоговороспособен, сказал китаист Pravda.Ru.

Со своей стороны, руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая, доктор экономических наук, профессор Андрей Островский отметил для Pravda.Ru, что Китай поддержит Россию по украинскому кризису, потому что понимает политику США по "перетягиванию каната".

"Соединённые Штаты Америки также просили Россию оказать воздействие на Китай по тайваньской проблеме и Гонконгу. Это, по сути дела, идёт регулярное перетягивание каната. То просят Китай оказать влияние на Россию, то наоборот", — сказал эксперт.

Кроме того, Андрей Островский уверен, что Китаю не придётся делать стратегический выбор в случае отключения РФ от системы SWIFT, так как отключения не будет.

"SWIFT — это частная организация, штаб-квартира которой находится в Бельгии. Я года два или три назад принимал участие в одном из семинаров, который проводил ЦБ в Москве. И там представитель SWIFT очень чётко сказала, что для них решения США, Евросоюза не являются легитимными, потому что "у нас организация, которая сама принимает решение по всем вопросам", — сказал Андрей Островский.

Отметим, что Китай и Россия уже в значительной степени перешли на рубль и юань в расчётах друг с другом.

Завершим этот разброс мнений словами китаиста Николая Вавилова, который полагает, что визит президента России в Пекин 4 февраля может быть историческим: "Это и кулуарно обсуждающаяся тема военного партнёрства, в том числе по линии ОДКБ, новые энергетические проекты".

"России и Китаю нужно более оперативное решение проблем взаимного доступа граждан (закрыты границы из-за пандемии) — две страны в состоянии "больше, чем союз", не могут находиться в заложниках решения, принимаемого в США", — написал эксперт в своём Telegram-канале.

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