Эксперт Котков: союза России и Китая в противостоянии США не будет

Для России военно-политический союз с Китаем будет "неравным браком", а Китай — в принципе недоговороспособен, считает эксперт Кирилл Котков.

Адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg сообщил, что Москва и Пекин, дополняя друг друга, могут стать серьёзными соперниками для Запада, если

"усилят координацию политики,

договорятся об использовании военных баз,

предложат друг другу на выбор экономические уступки

и обменяются военными технологиями, например, гиперзвуковыми ракетами и кибероружием".

По мнению Ставридиса, перед опасностью укрепления отношений, которые совсем недавно проявились в решительной поддержке Пекином возглавляемой Россией "интервенции" в Казахстан, западные партнёры должны коллективно ответить на растущую угрозу сближения двух государств.

Адмирал подчеркнул, что начинать следует

с единого фронта против действий РФ на Украине,

сделать ставку на втягивание Индии в свою орбиту,

"укреплять" безопасность и многонациональные институты, такие как НАТО, Всемирный банк и Международный валютный фонд.

Крепкий тыл нужен и России, и Китаю

Как сказал Pravda.Ru руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков, Китай нуждается в России как в "крепком тыле", как в стране, которая будет ему поставлять недорого сырьё и парировать создание вокруг него пояса нестабильности, "чтобы страна не была окончательно окружена кольцом враждебных государств".

Россия, по словам эксперта, точно так же заинтересована в Китае как в крепком тыле для противостояния Западу.

Китай в принципе таким тылом для России быть не может

Однако Пекин, пояснил Кирилл Котков, исторически в своей внешней политике старается максимально соблюсти для себя свободу действий, например, отказывается от договоров по СНВ и "может наращивать свой ядерный арсенал хоть до бесконечности".

Поэтому "Китай будет стараться максимально оттягивать вероятность заключения военного союза с Россией".

Для России союз с Китаем — это серия неприемлемых уступок

А для России такой союз — это "неравный брак" из-за несоразмерности экономик.

"Доля России в мировой экономике настолько мала, что Россия может считаться великой державой лишь потому, что у неё большая территория и имеется ядерное оружие, доставшееся в наследство от СССР. И если стратегический союз будет заключён, то это будет означать, что Китай пошёл на это в обмен на очень большие уступки в политической и экономической сфере с нашей стороны", — сказал Pravda.Ru Кирилл Котков.

У Китая больше козырей, и он "кидает" партнёров

По словам востоковеда, военно-техническое сотрудничество между государствами имеет тенденцию к "сужению". Так, если в 90-е годы Пекин интересовался буквально всем российским арсеналом, а в нулевые годы — "уже такими серьёзными вещами", как, например, авиадвигатели, то сейчас китайские военные очень интересуются системой раннего предупреждения о ракетно-ядерном нападении.

"Иными словами, военное сотрудничество России и Китая обнаруживает тенденцию к сужению. Если у Китая нет системы раннего предупреждения, то для нас это хорошо — это козырь. Если она у него будет, что же, одним козырем у нас будет меньше. Китай, получив от своего союзника — любого, необязательно России, — всё, очень часто своих союзников кидает. Это такая национальная черта: получить от человека всё, а потом сделать вид, что мы не знакомы", — отметил Кирилл Котков.

Эксперт подчеркнул, что пока нельзя говорить о том, что между Россией и Китаем существуют союзнические отношения.

"Это партнёрские отношения, и это не совсем равноправные отношения. Китай заинтересован в России как в крепком тыле, Россия в этом плане тоже заинтересована в Китае, но у Китая больше козырей. У России козырей гораздо меньше. Если будет заключён какой-либо союз, он будет носить характер откровенно неравного брака. В данном случае неравнонаправленной стороной выступает именно Россия вследствие слабости экономики", — заключил Кирилл Котков.

Совместные учения проводятся, но не там, где нужно России

В ноябре 2021 года между РФ и Китаем подписана Дорожная карта развития военного сотрудничества между на период с 2021-го по 2025 год.

Отмечается, что Россия и Китай будут наращивать взаимодействие вооружённых сил по линии стратегических военных учений и совместных патрулирований.

17-23 октября десять боевых кораблей России и Китая совершили первое совместное патрулирование

Японского моря,

западной части Тихого океана

и Восточно-Китайского моря.

В августе были проведены российско-китайские оперативно-стратегические учения, которые на северо-западе Китая были интегрированы с учебными авиаударами ВКС России на приграничных с Афганистаном полигонах в Центральной Азии.

19 ноября над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей выполнили совместную задачу

стратегические бомбардировщики Ту-95МС и "Хун-6К",

истребители Су-35С

и самолёт дальнего радиолокационного обнаружения А-50 —

ВКС России и ВВС Китая.

Однако совместных учений в Чёрном море или Балтийском море Россия и Китай не проводят.

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