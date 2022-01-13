Политолог Рар: Путин добился своего, Украина не вступит в НАТО

Владимир Путин добился своего — вхождение Украины в НАТО заморожено, вероятно, навсегда, считает немецкий политолог Александр Рар.

Об этом он написал в своём Telеgram-канале.

По мнению политолога, украинский кризис 2021–2022 года напоминает Карибский кризис 1962 года, когда Никита Хрущев поставил советские ракеты на Кубу, которые в считанные минуты могли долететь до США.

В ответ тогдашний президент США Джон Кеннеди пригрозил, что будет бомбить военные установки на Кубе, но Москва пригрозила ответом в Европе, назревала новая мировая война.

Однако в результате переговоров, Москва и Вашингтон не только нашли компромисс в сложной ситуации (американцы вывели ракеты средней дальности из Турции, а СССР — с Кубы — Ред.), но кризис породил начало разрядки, полагает Александр Рар.

По его словам, Владимир Путин принудил США к переговорам и, несмотря на то, что американцы не хотят официально соглашаться с российскими требованиями по невступлению Украины в НАТО, видна развязка — как в своё время на Кубе.

"Вхождение Украины в НАТО заморожено. На много лет, наверное, даже навсегда. Германия и Франция не отказываются от своего вето, которое они в 2008 году наложили на вхождение Киева и Тбилиси в НАТО. Думаю, Париж и Берлин здесь не в одиночестве. Все последние дни Запад даёт Украине понять, что по настоящему воевать с Россией за Украину он не будет", — полагает Александр Рар.

Санкции, предупредил он, России угрожают, но Запад "понимает, что санкции больно ударят и по его экономике".

"Россия на промежуточном этапе добилась отвода тяжелой военной техники, угрожающих ракет и новых установок ПРО с территории Восточной Европы, и скоро на Западе быстро найдутся политики, которые согласятся с всеобщим возвращением к Договору Россия — НАТО 1997 года, потому что так жить спокойнее", - сделал вывод Александр Рар.

10 и 13 января в Женеве прошли переговоры РФ с США и НАТО по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "Москва примерно понимала настрой американцев в Женеве, но мы должны были озвучить наши требования в самой жесткой форме".

США пообещали, что на следующей неделе «положат на бумагу» — ответ по гарантиям безопасности, а генсек НАТО обещал ответ в течение недели, сообщил Лавров. Решение в ответной части будет принимать президент РФ Владимир Путин.