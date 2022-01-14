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Автор Любовь Степушова

Американист Васильев: "План Б" России в Казахстане отменил санкции по "СП-2"

Мир » Бывший СССР

Быстрый вывод сил ОДКБ из Казахстана привёл к согласованному с Москвой ответу — демократы провалили в сенате законопроект о санкциях против "Северного потока-2", считает эксперт Владимир Васильев.

Американист Васильев: "План Б" России в Казахстане отменил санкции по "СП-2"

Демократы не проголосовали за санкции по "СП-2"

Сенат конгресса США отклонил в четверг предложенный республиканцем Тедом Крузом законопроект о санкциях против "Северного потока-2"(СП-2). Как сообщается, инициатива не смогла набрать необходимых 60 голосов для утверждения, потому что демократы её в массе не поддержали.

Законопроект обязывал администрацию Джо Байдена ввести санкции в отношении газопровода в течение 15 дней после его утверждения, а также позволял конгрессу преодолеть право вето президента.

Санкции предполагались в отношении организаций, ответственных за проектирование, строительство и эксплуатацию газопровода, а также их руководства, которому грозил запрет на въезд в США и заморозка активов в США. Также вводился запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с фигурантами "чёрного списка".

Демократы не хотят терять союзников в Европе

Как сказал Pravda. Ru главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев, курс на снятие санкций — это принципиальный курс администрации Байдена, которая озаботилась партнерскими равноправными отношениями с союзниками, чтобы показать, что демократы не трамписты.

"Дональду Трампу была большая оппозиция в Европе, в особенности в Германии, поскольку он переругался с (Ангелой) Меркель и с (Эмманюэлем) Макроном. И эта политическая составляющая очень важна, так как демократы прокладывают курс под возможный реванш республиканцев или даже приход республиканского президента — необязательно Трампа, к власти. Потому что совершенно очевидно, что санкции против "Северного потока-2" — это единая позиция республиканской фракции безотносительно к её отдельным кандидатам", — сказал американист.

США не ожидали "плана Б" Москвы, реализованного в Казахстане

Вторым важным фактором позиции демократов в голосовании по законопроекту стала "турбулентность, вызванная событиями в Казахстане" и быстрый вывод оттуда сил ОДКБ, отметил Владимир Васильев.

"Американцы могли считать, что вот этот пакет соглашений по гарантиям безопасности, который был предложен МИД РФ — это и альфа и омега российской позиции. Но ввод сил ОДКБ в Казахстан показал, что у России есть второй план — достаточно продуманный, есть другие ходы, которые будут сделаны в отсутствие требуемых гарантий по пакету соглашений", — сказал эксперт.

Владимир Васильев полагает, что "поспешный" вывод миротворческого контингента, возможно, "явился сигналом, который был продублирован в США по дипломатическим каналам, чтобы там не рассматривали Казахстан как некую долгосрочную политику или среднесрочную политику восстановления влияния России на постсоветском пространстве".

Именно поэтому было принято ответное лояльное решение демократов по "Северному потоку-2", предположил американист.

Байдену надо срочно поднимать свой рейтинг

Этот ход событий, подчеркнул Владимир Васильев, показывает, что переговоры по гарантиям безопасности 9-10-го, 12-го и 13-го января в Женеве, в Брюсселе и Вене будут иметь продолжение.

"Запад не был готов к этим переговорам, с моей точки зрения. Старая модель переговоров была Казахстаном поломана, а новую сразу вследствие интеллектуальной слабости, неразберихи выработать не удалось. Сейчас, судя по всему, к этой стратегии возвращаются, то есть переговоры будут продолжены", — сказал эксперт.

По его словам, они должны помочь вырасти рейтингу Байдена, который "по-прежнему продолжает катастрофически падать".

"Ничего здесь сделать не удаётся. И, более того, я бы даже сказал, что Демократическая партия разбегается, поэтому Байдену нужны внешнеполитические успехи. Пусть символические, пусть небольшие, пусть только разговоры, но чтобы этот диалог с российским президентом был бы продолжен", — сказал Владимир Васильев.

Подтверждением озвученной версии станет следующий телефонный разговор Путина и Байдена с синхронными оценками, заключил эксперт.

В среду группа демократов во главе с председателем комитета по иностранным делам Робертом Менендесом внесла в сенат свой законопроект о санкциях в отношении России. Теперь — на случай эскалации напряженности вокруг Украины под названием "Закон о защите суверенитета Украины 2022 года".

Он предполагает введение санкций против российского президента Владимира Путина, премьер-министра, глав МИД и Минобороны, начальника Генштаба ВС РФ и других представителей военного руководства. Кроме того, ограничительные меры могут затронуть и "Северный поток -2", сообщает ТАСС.

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Темы казахстан переговоры владимир путин северный поток-2 владимир васильев
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