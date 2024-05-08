Терапевт Кондрахин предупредил о побочном эффекте от употребления антибиотиков

Врач-терапевт Андрей Кондрахин перечислил последствия, которые могут наступить от употребления антибиотиков.
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Медик объяснил, что лекарственные средства имеют побочные эффекты. Они не только борются с инфекцией, но и воспринимаются организмом, как чужеродные вторженцы. По этой причине в ряде случаев проявляются аллергические реакции.
"Они могут быть лёгкого течения, такие как крапивница, и тяжёлого — анафилактический шок. Это всё может происходить у человека, который ранее принимал антибиотики", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".
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