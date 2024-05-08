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Терапевт Кондрахин предупредил о побочном эффекте от употребления антибиотиков

Терапевт Кондрахин рассказал о негативном влиянии антибиотиков

0:45
Здоровье

Врач-терапевт Андрей Кондрахин перечислил последствия, которые могут наступить от употребления антибиотиков.

Терапевт Кондрахин рассказал о негативном влиянии антибиотиков
Фото: Wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Медик объяснил, что лекарственные средства имеют побочные эффекты. Они не только борются с инфекцией, но и воспринимаются организмом, как чужеродные вторженцы. По этой причине в ряде случаев проявляются аллергические реакции.

Ранее терапевт Людмила Лапа объяснила, почему отменили назначение антибиотиков при ОРВИ.

"Они могут быть лёгкого течения, такие как крапивница, и тяжёлого — анафилактический шок. Это всё может происходить у человека, который ранее принимал антибиотики", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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