Терапевт Лапа: нужны ли антибиотики при лечении ОРВИ

Минздрав исключил антибиотики из протокола лечения при ОРВИ (острое респираторное вирусное заболевание). Насколько это правильное решение, в чём причина отмены антибиотиков, а также почему при температуре нельзя парить ноги и дышать над картошкой, Pravda.Ru рассказала врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции им. Ходановой Людмила Лапа.
— Людмила Григорьевна, минздрав исключил антибиотики из стандартных назначений при ОРВИ. Верное ли это решение?
— ОРВИ расшифровывается как "острое респираторное вирусное заболевание". Если к вирусной атаке присоединилось респираторное заболевание, то не совсем правильно назначать только противовирусные препараты. Если у пациента хронический тонзиллит, на него садится вирусное заболевание. Но вирусы живут в носоглотке не более двух дней, а если мы не назначили сразу терапию, то вирус уходит внутрь и начинается вирусная либо респираторная пневмония. В силу того, что мы живем в инфекции, у нас нормальная флора:
Когда иммунитет подвергается атаке вируса, наши стрептококки активируются, поэтому, с моей точки зрения, надо назначать обязательно с первого дня антибиотики, противовирусную и противогрибковую терапию, и поддержку для кишечника.
— Реально ли заменить антибиотики?
— С моей точки зрения, нереально, потому что мы живём в инфекции. Стрептококки, стафилококки, гемолитическая палочка чаще всего наблюдаются в горле пациента. Поэтому если мы назначили человеку правильное лечение, то он выздоравливает за пять-семь дней. А если неправильное, то больничный длится до 21 дня. Это не выгодно ни пациенту, ни государству.
Недавно у меня пациентка была, которой назначили противовирусный препарат. В итоге она ко мне попала через семь дней с пневмонией. Какая она — вирусная или бактериальная, мы не стали разбираться, сразу назначили антибиотик, через три дня женщине стало лучше.
— В домашних условиях можно ли себе помочь в отсутствие антибиотиков ингаляционными процедурами, подышать над картошкой, например?
— Когда идёт вирусная атака, с температурой, то горячая картошка может обжечь слизистые.
Все тепловые процедуры при вирусных атаках не помогают, а вредят.
И ноги парить не помогает. Это помогает только тогда, когда мы промёрзли, пришли с мокрыми ногами и мокрой головой откуда-то. Но это респираторное заболевание, а не вирусное. Вирус может присесть на воспалённые слизистые, и тогда уже недостаточно попарить ноги, пополоскать горло фурацилином. Нужно сразу назначать противовирусную и антибактериальную терапию, если в горле белый налёт.
— Если ОРВИ с помощью антибиотика лечится быстрее, почему тогда минздрав отказался от использования антибиотиков?
— У многих пациентов снижается резистентность, то есть чувствительность к антибиотикам. А ресурсы не такие большие: у нас всего пять поколений антибиотиков.
Главная проблема в том, что уменьшилась чувствительность к пенициллиновому ряду антибиотиков, потому что именно их применяли при COVID.
Кстати, есть более прогрессивный путь лечения. Когда приходят пациенты, мы сразу берём посевы из зева, которые показывают чувствительность к конкретному антибиотику. Сейчас делают экспресс-анализы, которые уже на третий-пятый день показывают, правильно ли доктор назначил терапию. При необходимости её можно корректировать.
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