Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Маргарита Кичерова
Терапевт Лапа: нужны ли антибиотики при лечении ОРВИ

Терапевт Лапа: почему отменили антибиотики при ОРВИ

Здоровье » Здоровье и профилактика

Минздрав исключил антибиотики из протокола лечения при ОРВИ (острое респираторное вирусное заболевание). Насколько это правильное решение, в чём причина отмены антибиотиков, а также почему при температуре нельзя парить ноги и дышать над картошкой, Pravda.Ru рассказала врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции им. Ходановой Людмила Лапа.

Терапевт Лапа: почему отменили антибиотики при ОРВИ
Фото: https://www.rawpixel.com/image/2288634/free-photo-image-laboratory-science-scientist by Centers for Disease Control and Prevention (Source) is licensed under public domain

— Людмила Григорьевна, минздрав исключил антибиотики из стандартных назначений при ОРВИ. Верное ли это решение?

— ОРВИ расшифровывается как "острое респираторное вирусное заболевание". Если к вирусной атаке присоединилось респираторное заболевание, то не совсем правильно назначать только противовирусные препараты. Если у пациента хронический тонзиллит, на него садится вирусное заболевание. Но вирусы живут в носоглотке не более двух дней, а если мы не назначили сразу терапию, то вирус уходит внутрь и начинается вирусная либо респираторная пневмония. В силу того, что мы живем в инфекции, у нас нормальная флора:

  • стрептококки,
  • стафилококки.

Когда иммунитет подвергается атаке вируса, наши стрептококки активируются, поэтому, с моей точки зрения, надо назначать обязательно с первого дня антибиотики, противовирусную и противогрибковую терапию, и поддержку для кишечника.

— Реально ли заменить антибиотики?

— С моей точки зрения, нереально, потому что мы живём в инфекции. Стрептококки, стафилококки, гемолитическая палочка чаще всего наблюдаются в горле пациента. Поэтому если мы назначили человеку правильное лечение, то он выздоравливает за пять-семь дней. А если неправильное, то больничный длится до 21 дня. Это не выгодно ни пациенту, ни государству.

Недавно у меня пациентка была, которой назначили противовирусный препарат. В итоге она ко мне попала через семь дней с пневмонией. Какая она — вирусная или бактериальная, мы не стали разбираться, сразу назначили антибиотик, через три дня женщине стало лучше.

— В домашних условиях можно ли себе помочь в отсутствие антибиотиков ингаляционными процедурами, подышать над картошкой, например?

— Когда идёт вирусная атака, с температурой, то горячая картошка может обжечь слизистые.

Все тепловые процедуры при вирусных атаках не помогают, а вредят.

И ноги парить не помогает. Это помогает только тогда, когда мы промёрзли, пришли с мокрыми ногами и мокрой головой откуда-то. Но это респираторное заболевание, а не вирусное. Вирус может присесть на воспалённые слизистые, и тогда уже недостаточно попарить ноги, пополоскать горло фурацилином. Нужно сразу назначать противовирусную и антибактериальную терапию, если в горле белый налёт.

— Если ОРВИ с помощью антибиотика лечится быстрее, почему тогда минздрав отказался от использования антибиотиков?

— У многих пациентов снижается резистентность, то есть чувствительность к антибиотикам. А ресурсы не такие большие: у нас всего пять поколений антибиотиков.

Главная проблема в том, что уменьшилась чувствительность к пенициллиновому ряду антибиотиков, потому что именно их применяли при COVID.

Кстати, есть более прогрессивный путь лечения. Когда приходят пациенты, мы сразу берём посевы из зева, которые показывают чувствительность к конкретному антибиотику. Сейчас делают экспресс-анализы, которые уже на третий-пятый день показывают, правильно ли доктор назначил терапию. При необходимости её можно корректировать.

Смотрите видеоверсию интервью

Автор Маргарита Кичерова
Маргарита Кичерова — журналист, педагог, корреспондент видеостудии Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Специалист Лебедь Дмитрий
Врач-терапевт, врач функциональной диагностики
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
Специалист Вишнякова Ольга
Врач терапевт, врач общей практики
Темы людмила лапа

Специалисты

4.8
99 отзывов
 Лебедь
Дмитрий Николаевич
Терапевт
Стаж 28 лет
Приём от 2500 руб.
Медицинский центр ОН КЛИНИК на Таганке
ул. Воронцовская, д. 8, стр. 6
4.6
1 отзыв
 Крамерова
Алла Александровна
Терапевт
Стаж 30 лет
Приём от 1850 руб.
Медицинский центр К-Медицина
Проспект Мира, д. 105, стр. 1
4.4
36 отзывов
 Вишнякова
Ольга Дмитриевна
Терапевт
Стаж 36 лет
Врач высшей категории
Приём от 3350 руб.
Семейная на Измайловской
ул. Первомайская, д. 42

Клиники

10.0
25 отзывов
 Васечкин Виктор Борисович медицинская клиника
ул. Ватутина, д. 1
Кунцевская
Кунцевская
Пионерская
Славянский бульвар
Терехово
Кунцевская
Давыдково
Аминьевская
Первичный приём от 5000 руб.
10.0
23 отзыва
 Даренский Иван Дмитриевич медицинская клиника
Измайловский бульвар, д. 43
Измайловская
Первомайская
Первичный приём от 5000 руб.
9.9
0 отзывов
 Хдрян Артур Айкович медицинская клиника
Люблинская,


Обсудить
Новости Все >
Ирина Шейк приняла участие в провокационной фотосессии к 40-летию Marc Jacobs
Ксения Шойгу показала редкие кадры с двухлетней дочерью Миланой
Две трети россиян планируют провести отпуск в России
Спрос на аренду автомобилей в России резко вырос перед майскими праздниками
Этот советский фильм про Древнюю Русь разозлил историков
Комик Сергей Детков эмигрировал из России в Великобританию
Садальский попрощался с Ольгой Бузовой: "Всему приходит конец"
Онколог Есаков: всем людям старше 55 лет нужно обследоваться на рак легкого
Преимущества применения ретинола: борьба с проблемами акне, улучшение тона кожи
Телеведущая Елена Николаева призналась в желании съесть торт "Сказка" перед родами
Популярное
Продюсер Иосиф Пригожин показал фото со дня рождения Филиппа Киркорова

Продюсер Иосиф Пригожин поделился праздничным контентом с торжества, посвящённого 57-летию Филиппа Киркорова.

Пригожин опубликовал кадры с праздника в честь дня рождения Киркорова
Иосиф Пригожин поспорил с подписчиками из-за Аллы Пугачёвой
Иосиф Пригожин вышел из себя из-за слов про Аллу Пугачёву: "Она передумала, и мы за ней должны бежать?"
Слизней как не бывало: вот чего они боятся, как огня — простая обработка избавит от вредителей
Daily Mail: Россия показала пример другим странам, как может помочь золото
Безопасность Сахеля отныне в руках бойцов российской армии. США покидают Нигер Любовь Степушова ГУР Украины жалуется Западу, что "армия страны — всё" Дмитрий Плотников Михаил Звинчук включил десант и удар по Крымскому мосту в список угроз Олег Володин
Как сейчас выглядит 72-летняя мама певицы Жанны Фриске: "Фигура — статуэточка"
Ошибки при замене свечей, которые могут стоить вам "капиталку" двигателя
Эффективное и экологически чистое удобрение для томатов
Эффективное и экологически чистое удобрение для томатов
Последние материалы
Терапевт Лапа: почему отменили антибиотики при ОРВИ
Ксения Шойгу показала редкие кадры с двухлетней дочерью Миланой
Две трети россиян планируют провести отпуск в России
Спрос на аренду автомобилей в России резко вырос перед майскими праздниками
Этот советский фильм про Древнюю Русь разозлил историков
Комик Сергей Детков эмигрировал из России в Великобританию
Садальский попрощался с Ольгой Бузовой: "Всему приходит конец"
Онколог Есаков: всем людям старше 55 лет нужно обследоваться на рак легкого
Безопасность Сахеля отныне в руках бойцов российской армии. США покидают Нигер
Преимущества применения ретинола: борьба с проблемами акне, улучшение тона кожи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников