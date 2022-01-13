Политолог Ашимбаев: Казахстану не следовало бы спешить с выводом сил ОДКБ

Миротворческий контингент ОДКБ надо было бы оставить в Казахстане до полной стабилизации ситуации, но этому препятствуют внутренние и внешние факторы считает казахстанский политолог Данияр Ашимбаев.

Миротворцы ОДКБ уходят из Казахстана

Миротворцы ОДКБ начали передавать охраняемые объекты правоохранительным органам Казахстана и готовят технику к возвращению, сообщило Минобороны России.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что 13 января начался вывод контингента, так как миссия выполнила свои задачи.

"Вывод коллективных миротворческих сил ОДКБ из Казахстана начался уже сегодня, 13 января, и будет продолжаться в течение 10 дней. Миротворческая миссия ОДКБ в республике завершена. Это согласованная оценка как политического руководства государств — членов ОДКБ, так и военного командования КМС (коллективных миротворческих сил — ИФ) ОДКБ и казахстанских Вооруженных сил", — сказал Зась "Интерфаксу".

В Казахстане обстановка "достаточно спокойная", но нервозная

В комментарии для Pravda. Ru казахстанский политолог Данияр Ашимбаев отметил, что обстановка в Казахстане сейчас "достаточно стабильная, спокойная", "по крайней мере, за окнами уже не слышно, как неделю назад, перестрелок".

По его словам, хотя социальное напряжение сохраняется, постепенно запускаются банки, торговые точки, разгромленные супермаркеты, а также идёт "отлов бандитов" и "очистка повреждённой территории".

"Люди приходят в себя от шока", — сказал эксперт.

Политолог отметил, что инициативы Касым-Жомарта Токаева, которые он озвучил на выступлении в мажилисе, представляя новое правительство, были достаточно хорошо восприняты в обществе, чего не скажешь в отношении назначения отдельных новых министров. Есть вопросы и к силовикам по поводу задержания журналистов или блогеров, или "просто людей, оказавшихся на улице в эти дни".

"Ответов на многие вопросы пока нет. Такая определенная нервозность в обществе остаётся и будет оставаться", — сказал Данияр Ашимбаев.

Казахстан вышел из тяжёлой ситуации исключительно благодаря российским ВДВ

Политолог отметил, что в Казахстане " все понимают", что правоохранительные органы страны в самый тяжелый момент 4-5-6 января, "откровенно не справились со своей работой". Алма-Ата фактически была отдана на откуп бандитам, и если бы не ввод миротворцев, то "власть в Казахстане могла бы уже в эти дни меняться".

Данияр Ашимбаев подчеркнул, что Казахстан вышел из этого кризиса исключительно благодаря российской помощи. Причём многие казахстанцы считают, что российский спецназ активно участвовал в боевых действиях.

И, по мнению эксперта, понятно, почему есть такое мнение. Потому что местные силовики вместо охраны общественного порядка "занимались провоцированием беспорядков и были, как минимум, соучастниками произошедших акций".

"Уровень доверия к силовым структурам резко упал — арестован уже председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) и два его заместителя. Причем обвинение, предъявленное им — не просто преступная халатность, а государственная измена и попытка захвата власти", — отметил политолог.

Внешний и внутренний факторы в спешном выводе ОДКБ

Казалось бы, по мнению Данияра Ашимбаева, с выводом контингента ОДКБ не надо было спешить, однако поспешили, потому что действуют два фактора — внутренний и внешний:

Тот факт, что охраной общественного порядка в стране занимаются "иностранные военные подразделения", "очень многих здесь напрягает". Кроме того, "идёт достаточно бурное давление из-за рубежа, особенно с Запада".

Учитывая то, что беспорядки из активной фазы вышли, ситуация, вроде бы как, успокоилась и новое руководство силовых структур берёт под свой контроль ситуацию, долго задерживать российских миротоворцев казахстанское руководство не хочет, сказал Данияр Ашимбаев.

"Конечно, для спокойствия было бы неплохо им оставаться здесь. Но мы видим, что длительное пребывание российских войск начинает вызывать напряженность, потому что многие в упор не хотят видеть разницу между мирными демонстрациями и боевыми действиями. Тональность и западной, и либеральной общественности на постсоветском пространстве шла к тому, что это было народное восстание, и с "оппозицией" нужно было вести переговоры, а не боевые действия. Хотя все видели, что никакими мирными митингами, допустим, уже 5-го числа в Алма-Ате и не пахло", — уточнил политолог.

Россия выполнила свои задачи в Казахстане

Данияр Ашимбаев считает, что Россия свои задачи в Казахстане уже выполнила, потому что:

обеспечена стабилизация обстановки на границе с Россией;

мир увидел, что РФ имеет ресурс для оказания помощи соседям в регионе;

в контексте ведущихся сейчас переговоров с Западом, оказано на него давление в нужном русле.

Ещё один фактор вывода — это позиция Киргизии, где были протесты против ввода миротворцев в Казахстан, и Армении, которая "могла оказаться в несколько двусмысленной ситуации из-за её активного участия в операции ОДКБ", добавил эксперт.

"Втягиваться в дальнейшие боевые действия никто не хочет. Россия рассчитывает, что казахстанское руководство, перезагрузившись, возьмёт ситуацию под контроль. Понятно, что были достигнуты и какие-то негласные договоренности между Токаевым и Путиным", — сказал он.

Данияр Ашимбаев в заключение подчеркнул, что пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков очень лояльно высказался о новом министре информации Казахстана, кандидатура которого вызвала очень резкое, как минимум, недовольство и раздражение в российской и не только медийной сфере, что, вероятно, говорит о том, что Москва не раздражена быстрым сворачиванием миротворческой операции.

2 января в Казахстане вспыхнули акции протеста из-за двукратного повышения цены на сжиженный газ, переросшие в попытку госпереворота. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возглавил Совет безопасности страны и ввел в республике до 19 января чрезвычайное положение. Он обратился к ОДКБ с просьбой прислать в республику миротворческие силы — 2030 миротворцев ОДКБ и 250 единиц техники. По официальным данным миротворцы занимались охраной жизненно важных объектов инфраструктуры.

Читайте по теме:

Эксперт объяснил, почему Назарбаев сделал свой антироссийский выбор

Сделает ли Кремль выводы из назначения русофоба главным идеологом Казахстана

Елбасы нет. Токаев развенчал культ личности Назарбаева

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.