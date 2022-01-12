Сделает ли Кремль выводы из назначения русофоба главным идеологом Казахстана

Москва должна сделать серьёзные выводы из назначения русофоба Аскара Умарова министром информации Казахстана, считает эксперт Александра Докучаева.

Кто такой Аскар Умаров — новый идеолог Казахстана

В ближайшие годы определять информационную повестку страны будет националист и русофоб Аскар Умаров, который назначен министром информации в новом правительстве Казахстана.

Ранее он был заместителем министра информации, то есть пошёл на повышение.

Известно, что Умаров координировал "Тюркскую миссию информационной интеграции", призванную способствовать "интеграции тюркских государств, автономий и народов" и полному разрыву с "информационным пространством северного соседа".

Себя он называет "казахским националистом" и "либерал-националистом", выступает против присутствия в Казахстане российских СМИ и пропагандирует

турецкую телерадиокомпанию TRT,

катарскую "Аль-Джазиру"

и другие антироссийские ресурсы.

Умаров считает, что "действия, вызванные форсированной экономической и политической интеграцией с Российской Федерацией, вызывают тревоги относительно будущности казахского языка и культуры, а также опасения потери фактической независимости".

"Интеграция с Россией вызывает тревоги и социального характера, особенно на фоне роста цен на продукты и ограничения доступа к более качественным (нероссийским) товарам", — цитирует министра Sputnik.

От русских в Казахстане новый министр потребовал "не забывать", что они "тут навязанная диаспора, а не автохтоны", и "сказать спасибо", что их права соблюдаются и, "как колонизаторов в иных странах, никто не гонит".

Умарову официально запрещён въезд в Россию.

Напомним, что до попытки госпереворота в Казахстане в начале января

в стране получили распространение "языковые патрули", издевающиеся над русскими людьми,

делались попытки реабилитации туркестанских батальонов вермахта,

велась активная латинизация казахского языка.

Умаров — очень тревожный сигнал для России

В комментарии для Pravda.Ru заведующая отделом диаспоры и миграции Института стран СНГ, заместитель директора Института стран СНГ Александра Докучаева отметила, что это назначение "вызывает недоумение".

"Обратились к России за помощью, Токаев декларировал политику многонационального государства, и тут же назначается человек, известный своими скандальными высказываниями по поводу отношения к русскому населению, к нашей общей истории, к Великой Отечественной войне. Это вызывает, честно говоря, огромные вопросы", — отметила эксперт.

Он предположила, что Умаров может формально прекратить высказывания в русофобском стиле, будучи государственным чиновником высокого ранга, но сомнительно, что он изменится как личность.

С другой стороны, Александра Докучаева полагает, что в каком-то смысле это вынужденный выбор Токаева — под напором националистических сил, которые, "может быть, прямо не высказываются, но имеют большое влияние в Казахстане".

"Это очень тревожный сигнал, на мой взгляд. Сигнал — тревожный для русского населения и, в принципе, для России", — подчеркнула эксперт.

По её словам, назначение министров — это внутреннее дело Казахстана, но Москва не может не сделать выводы по поводу этого назначения, в котором ключевую роль на идеологическом фронте занимает человек с совершенно определёнными антирусскими, антироссийскими позициями.

"Мы не вмешиваемся, но мы не можем не сделать выводы по поводу тех шагов, которые предпринимает сейчас президент после этого очень серьёзного кризиса", — сказала Pravda.Ru Александра Докучаева.

Кремль не услышал российское общество

Вопрос о том, нужно ли направлять российских солдат в страну, где активно пропагандируется русофобия, стоял в повестке дня российского общества, однако Кремль на это не обратил внимание и не поставил Токаеву, как ясно из новости, соответствующих условий.

Кремль таким образом способствовал сохранению власти, которая будет продолжать воспитывать население в духе ненависти к России, а русских и дальше морально истреблять и выталкивать из страны.

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