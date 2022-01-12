EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Любовь Степушова

Сделает ли Кремль выводы из назначения русофоба главным идеологом Казахстана

Мир » Бывший СССР

Москва должна сделать серьёзные выводы из назначения русофоба Аскара Умарова министром информации Казахстана, считает эксперт Александра Докучаева.

Сделает ли Кремль выводы из назначения русофоба главным идеологом Казахстана

Кто такой Аскар Умаров — новый идеолог Казахстана

В ближайшие годы определять информационную повестку страны будет националист и русофоб Аскар Умаров, который назначен министром информации в новом правительстве Казахстана.

Ранее он был заместителем министра информации, то есть пошёл на повышение.

Известно, что Умаров координировал "Тюркскую миссию информационной интеграции", призванную способствовать "интеграции тюркских государств, автономий и народов" и полному разрыву с "информационным пространством северного соседа".

Себя он называет "казахским националистом" и "либерал-националистом", выступает против присутствия в Казахстане российских СМИ и пропагандирует

  • турецкую телерадиокомпанию TRT,
  • катарскую "Аль-Джазиру"
  • и другие антироссийские ресурсы.

Умаров считает, что "действия, вызванные форсированной экономической и политической интеграцией с Российской Федерацией, вызывают тревоги относительно будущности казахского языка и культуры, а также опасения потери фактической независимости".

"Интеграция с Россией вызывает тревоги и социального характера, особенно на фоне роста цен на продукты и ограничения доступа к более качественным (нероссийским) товарам", — цитирует министра Sputnik.

От русских в Казахстане новый министр потребовал "не забывать", что они "тут навязанная диаспора, а не автохтоны", и "сказать спасибо", что их права соблюдаются и, "как колонизаторов в иных странах, никто не гонит".

Умарову официально запрещён въезд в Россию.

Напомним, что до попытки госпереворота в Казахстане в начале января

  • в стране получили распространение "языковые патрули", издевающиеся над русскими людьми,
  • делались попытки реабилитации туркестанских батальонов вермахта,
  • велась активная латинизация казахского языка.

Умаров — очень тревожный сигнал для России

В комментарии для Pravda.Ru заведующая отделом диаспоры и миграции Института стран СНГ, заместитель директора Института стран СНГ Александра Докучаева отметила, что это назначение "вызывает недоумение".

"Обратились к России за помощью, Токаев декларировал политику многонационального государства, и тут же назначается человек, известный своими скандальными высказываниями по поводу отношения к русскому населению, к нашей общей истории, к Великой Отечественной войне. Это вызывает, честно говоря, огромные вопросы", — отметила эксперт.

Он предположила, что Умаров может формально прекратить высказывания в русофобском стиле, будучи государственным чиновником высокого ранга, но сомнительно, что он изменится как личность.

С другой стороны, Александра Докучаева полагает, что в каком-то смысле это вынужденный выбор Токаева — под напором националистических сил, которые, "может быть, прямо не высказываются, но имеют большое влияние в Казахстане".

"Это очень тревожный сигнал, на мой взгляд. Сигнал — тревожный для русского населения и, в принципе, для России", — подчеркнула эксперт.

По её словам, назначение министров — это внутреннее дело Казахстана, но Москва не может не сделать выводы по поводу этого назначения, в котором ключевую роль на идеологическом фронте занимает человек с совершенно определёнными антирусскими, антироссийскими позициями.

"Мы не вмешиваемся, но мы не можем не сделать выводы по поводу тех шагов, которые предпринимает сейчас президент после этого очень серьёзного кризиса", — сказала Pravda.Ru Александра Докучаева.

Кремль не услышал российское общество

Вопрос о том, нужно ли направлять российских солдат в страну, где активно пропагандируется русофобия, стоял в повестке дня российского общества, однако Кремль на это не обратил внимание и не поставил Токаеву, как ясно из новости, соответствующих условий.

Кремль таким образом способствовал сохранению власти, которая будет продолжать воспитывать население в духе ненависти к России, а русских и дальше морально истреблять и выталкивать из страны.

Читайте по теме:

"Это наш дом": Путин пообещал защиту Казахстану

Политолог Шибутов о судьбе Казахстана: халифат ИГИЛ* и десятки тысяч погибших

А где же Нурсултан Назарбаев?

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Казахстан: эпоха 1986-2022 завершилась грозно и навсегда
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы казахстан касым-жомарт токаев
Новости
Порошенко: не надо угрожать мне арестом прямо в аэропорту
Певица МакSим нуждается в экстренной операции
Симоньян ответила на оправдания министра Казахстана: "А вы дайте нам интервью"
Песков пояснил, куда денется Путин в случае волны "омикрона"
Песков заявил, что Россия готова разговаривать по Донбассу
Куравлёв не покидал дом последние два года
Милявская пересчитала рёбра и пришла в ужас: "Сколько их должно быть?!"
Совфед: средняя прибавка к пенсии при индексации составит 1400 рублей
В Кремле спрогнозировали очень высокий уровень заболеваемости "омикроном" в РФ
В Кремле пообещали "не сыпать угрозами" в адрес США в ходе переговоров
Последние материалы
Милявская пересчитала рёбра и пришла в ужас: "Сколько их должно быть?!"
Совфед: средняя прибавка к пенсии при индексации составит 1400 рублей
В Кремле спрогнозировали очень высокий уровень заболеваемости "омикроном" в РФ
Психолог: папа Алисы Тепляковой играет роль её преследователя
В Кремле пообещали "не сыпать угрозами" в адрес США в ходе переговоров
Песков высказался по поводу вероятного вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Прогноз политолога: что ожидать России к 2024 году
Песков: РФ не ведёт разговор с США по гарантиям безопасности с позиции силы
Малышева рассказала, как спасала маму, заболевшую COVID-19
"Омикрон" выявили у военного в Рязанской области
Популярное
Мир. Новости мира
Глава Россотрудничества о новом министре информации Казахстана

Глава Россотрудничества Евгений Примаков прокомментировал назначение министром информации Казахстана Аскара Умаева, ранее оскорбительно отзывавшегося о русских.

Глава Россотрудничества о новом министре информации Казахстана
Вскрылись печальные подробности жизни Куравлёва перед госпитализацией
Шоу-бизнес
Вскрылись печальные подробности жизни Куравлёва перед госпитализацией
Политика. Новости и аналитика
Россия предупредила США о возможном военном ответе на расширение НАТО
Происшествия
Скончался Михаил Зеленский — первый ведущий "Прямого эфира"
Дмитрий Соколов Где искать "Остров сокровищ" на карте Дмитрий Соколов Любовь Степушова Елбасы нет. Токаев развенчал культ личности Назарбаева Любовь Степушова Вячеслав Шпаковский Летающий автомобиль станет реальностью в 2024-м Вячеслав Шпаковский
Мир. Новости мира
Захарова оценила обещание экс-главы МИД Польши "врезать по яйцам" РФ
Мир. Новости мира
Украина испугалась "неблагоприятного звоночка" на переговорах РФ и США
Симоньян отреагировала на назначение "русофобского" министра в Казахстане
Общество
Симоньян отреагировала на назначение "русофобского" министра в Казахстане
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников