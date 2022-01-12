Москва должна сделать серьёзные выводы из назначения русофоба Аскара Умарова министром информации Казахстана, считает эксперт Александра Докучаева.
В ближайшие годы определять информационную повестку страны будет националист и русофоб Аскар Умаров, который назначен министром информации в новом правительстве Казахстана.
Ранее он был заместителем министра информации, то есть пошёл на повышение.
Известно, что Умаров координировал "Тюркскую миссию информационной интеграции", призванную способствовать "интеграции тюркских государств, автономий и народов" и полному разрыву с "информационным пространством северного соседа".
Себя он называет "казахским националистом" и "либерал-националистом", выступает против присутствия в Казахстане российских СМИ и пропагандирует
Умаров считает, что "действия, вызванные форсированной экономической и политической интеграцией с Российской Федерацией, вызывают тревоги относительно будущности казахского языка и культуры, а также опасения потери фактической независимости".
"Интеграция с Россией вызывает тревоги и социального характера, особенно на фоне роста цен на продукты и ограничения доступа к более качественным (нероссийским) товарам", — цитирует министра Sputnik.
От русских в Казахстане новый министр потребовал "не забывать", что они "тут навязанная диаспора, а не автохтоны", и "сказать спасибо", что их права соблюдаются и, "как колонизаторов в иных странах, никто не гонит".
Умарову официально запрещён въезд в Россию.
Напомним, что до попытки госпереворота в Казахстане в начале января
В комментарии для Pravda.Ru заведующая отделом диаспоры и миграции Института стран СНГ, заместитель директора Института стран СНГ Александра Докучаева отметила, что это назначение "вызывает недоумение".
"Обратились к России за помощью, Токаев декларировал политику многонационального государства, и тут же назначается человек, известный своими скандальными высказываниями по поводу отношения к русскому населению, к нашей общей истории, к Великой Отечественной войне. Это вызывает, честно говоря, огромные вопросы", — отметила эксперт.
Он предположила, что Умаров может формально прекратить высказывания в русофобском стиле, будучи государственным чиновником высокого ранга, но сомнительно, что он изменится как личность.
С другой стороны, Александра Докучаева полагает, что в каком-то смысле это вынужденный выбор Токаева — под напором националистических сил, которые, "может быть, прямо не высказываются, но имеют большое влияние в Казахстане".
"Это очень тревожный сигнал, на мой взгляд. Сигнал — тревожный для русского населения и, в принципе, для России", — подчеркнула эксперт.
По её словам, назначение министров — это внутреннее дело Казахстана, но Москва не может не сделать выводы по поводу этого назначения, в котором ключевую роль на идеологическом фронте занимает человек с совершенно определёнными антирусскими, антироссийскими позициями.
"Мы не вмешиваемся, но мы не можем не сделать выводы по поводу тех шагов, которые предпринимает сейчас президент после этого очень серьёзного кризиса", — сказала Pravda.Ru Александра Докучаева.
Вопрос о том, нужно ли направлять российских солдат в страну, где активно пропагандируется русофобия, стоял в повестке дня российского общества, однако Кремль на это не обратил внимание и не поставил Токаеву, как ясно из новости, соответствующих условий.
Кремль таким образом способствовал сохранению власти, которая будет продолжать воспитывать население в духе ненависти к России, а русских и дальше морально истреблять и выталкивать из страны.
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Глава Россотрудничества Евгений Примаков прокомментировал назначение министром информации Казахстана Аскара Умаева, ранее оскорбительно отзывавшегося о русских.