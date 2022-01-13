В 2014 году — в год "Крымской весны", президент Казахстана Нурсултан Назарбаев взял курс на поддержку антирусских сил, на государственное и "чекистское" крышевание нацистов и националистов.
И это был неправильный выбор, сказал гость студии Pravda. Ru руководитель Азиатского военно-культурного центра Фонда содействия евразийской интеграции, политический директор Фонда культурного развития народов "Кочевник" Александр Собянин.
Этот выбор был сделан, потому что "победили" американские, арабские и британские деньги.
"В Казахстане тотально уверенность была, что бабло побеждает зло. И если у тебя есть деньги и экономическая целесообразность, всё остальное будет куплено или загашено деньгами", — отметил Александр Собянин.
По его словам, это были не только деньги за проданные ресурсы, в том числе нефть, но и банковские деньги.
"Американцы играли через арабов, а британцы играли прямо через совет инвесторов при президенте Республики Казахстан", — сказал Александр Собянин.
Касым-Жомарт Токаев же, по мнению эксперта, в отличие от Назарбаева, сделал правильный выбор, пригласив силы ОДКБ для подавления мятежа, и этим выбом сегодня очень недовольны "американцы, британцы и исламисты — ваххабиты".
"Поняв, что заговор был в руководстве Комитета национальной безопасности, он обратился к русским военным. Потому что прибытие русских военных сначала в Алма-Ату, потом — в Астану и потом в другие города, это полное успокоение казахских военных и казахских чекистов, которые теперь уверены, что русские не предадут, ждать крови не будут, поддержат", — заключил эксперт.
Александр Собянин также рассказал, как Киев обеспечивал легализацию салафитского режима, который должен был прийти к власти в Казахстане.
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