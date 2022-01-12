Эксперт: Киев обеспечивал легализацию салафитского режима Казахстана

Мятеж в Казахстане был задуман американцами и осуществлён через арабов, украинцев и "предателей в семье Нурсултана Назарбаева", сказал гость студии Pravda. Ru руководитель Азиатского военно-культурного центра Фонда содействия евразийской интеграции, политический директор Фонда культурного развития народов "Кочевник" Александр Собянин.

По его словам, речь идет о племянниках Назарбаева — Кайрате Сатыбалды и Самате Абише. Они опирались на уголовников и ту часть исламистов, "которой КНБ (Комитет национальной безопасности) не занимался".

По мнению эксперта, самую большую опасность представляют десятки тысяч исламистов, которые не проходят боевой подготовки, но которые презирают государство и даже не отождествляют себя с казахским народом, что противоречит исламу.

"Но они вот так ваххабитски, салафитски воспитаны в мечетях Казахстана через прошедших обучение у арабов имамов. И курировал это Самат Абиш, который, по сути, был самостоятельным руководителем южной столицы Алма-Аты и не координировался Каримом Масимовым, которого арестовали и пытаются сейчас сделать главной фигурой переворота", — сказал Александр Собянин.

Он добавил, что информационное обеспечение "гибридной войны" очень тесно было связано с Киевом. Именно там было вброшено слово "мамбет", которое тут же подхватили в Москве и многие казахские блогеры. А это ни что иное, как синоним слова "рагуль" — из которого слепили основу киевского переворота 2014 года.

В Казахстане это было сделано для легитимизации будущего исламистского руководителя, который был бы выдвинут из "народа". Хотя ни рагули, ни мамбеты не делали перевороты, на Украине это были "киевляне, кировоградцы, ровненцы", а в Казахстане — активные исламисты, подчеркнул Александр Собянин.

"Мамбет" был вброшен и подхвачен везде именно для того, чтобы легализовать будущего народного лидера, который отодвинет и Кайрата и Самата, и всех других мятежников, и от лица народа скажет: "Мы люди, мы достойны справедливой жизни и справедливого устройства государства". И это государство должно было быть радикальным, исламистским салафитским, ваххабитским, сказал эксперт.

Александр Собянин считает, что племянники Назарбаева предали своего дядю.

"Не случайно ранее их лишили права иметь фамилию Назарбаев только из-за их безобразнейшего поведения", — отметил эксперт.

По его мнению, Назарбаев любит, когда ему говорят приятные вещи, он не разобрался в людях, его окружавших.

"У нас на пространстве СССР невозможно найти республику, где главные предатели — это двое руководителей Комитета национальной безопасности, премьер-министр, министры экономики и нефти. То есть представители высших органов государственного управления Казахстана, родственники и самые ближайшие люди оказались в заговорщиках" — сделал вывод Александр Собянин.

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