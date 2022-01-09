Политолог Шибутов о судьбе Казахстана: халифат ИГИЛ* и десятки тысяч погибших

Казахстанский политолог Марат Шибутов рассказал о том, что было бы с Казахстаном, если бы президент Касым-Жомарт Токаев не обратился за помощью к ОДКБ в борьбе против племянников Нурсултана Назарбаева.

Племянники Назарбаева действовали без его ведома?

Социальные сети назвали конкретных людей, которые организовали мятеж в Казахстане с целью смещения президента Касым-Жомарта Токаева. Это племянники Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Первый — Кайрат Сатыбалды. Его бойцы из многочисленных ЧОПов, прошедшие обучение на базе спортивных секций, крышевали разветвленную сеть салафитских мечетей в Казахстане, имамы которых прошли обучение в Саудовской Аравии, Египте, Катаре и Кувейте. В его же сфере влияния находились базары и рынки, а также крупнейший логистический хаб на базе рынка "Алтан-Орда".

Сатыбалды опирался на экс-главу Комитета национальной безопасности (КНБ) Карима Масимова - этнического уйгура, который служил Семье Назарбаева.

Отыскался также канал проникновения боевиков в Казахстан — через Киргизию. Впрочем, здесь пока не всё ясно, одни говорят, что это был истинно налаженный канал, другие — что привлекались киргизы, узбеки и таджики с контролируемых заговорщиками рынков.

Делали они это с помощью местных бандитов, согласно показаниям арестованного уголовника-рецидивиста Армана Джумагельдиева (Дикий Арман). Именно его люди организовали первые погромы 5 января.

Второй племянник — Самат Абиш (брат Кайрата) — бывший первый заместитель председателя КНБ Казахстана. Вместе с начальником Каримом Масимовым он был убран со своего поста указом Токаева. Абиш негласно царствовал в Алма-Ате, которая и стала эпицентром бунта.

Оба племянника — сказочно богатые люди.

Если чекист не разоблачает заговор, значит он его участник

Как пишет Telegram-канал "Казахстан и все-все-все" (автор Марат Шибутов) "под прикрытием протеста против повышения цен на сжиженный газ в Мангистау, была совершена попытка государственного переворота".

"Как гласит старая советская мудрость: "Если чекист не разоблачает заговор, значит он в нем участвует". Теперь надо проверять все горы вокруг Алма-Аты на предмет баз террористов", — написал политолог.

По его словам, поддержали переворот также партия "Оян Казахстан" и незарегистрированная "Демократическая партия", которые помогли террористам создать картинку "мирных протестов".

Без обращения в ОДКБ Казахстан стал бы халифатом ИГИЛ*

Марат Шибутов уверен, что превращаться в исламский халифат в Казахстане никому не хочется, кроме "специфических людей", поэтому Токаев совершенно правильно сделал, что обратился за помощью в ОДКБ.

А если бы этого не произошло, "как минимум, города Алма-Ата, Тараз и Талдыкорган были бы потеряны".

"В Алма-Ате бы образовался мини-халифат в рамках ИГИЛ*. Они бы заперли город, закрыли въезды и фактически люди бы стали заложниками. Как типично ведет себя армия захватчиков в городе, который только что покорили: ограбления, массовые казни, секс-рабыни. То, что было в Ираке, то же самое повторилось бы и у нас. Потом бы пришлось вызывать не только миротворцев, но и бомбардировщики, танки, артиллерию, тут были бы городские бои с обрушением зданий и десятками тысяч погибших", — сказал Марат Шибутов в интервью Inbusiness. kz.

Командующий контингентом ОДКБ и глава ВДВ России, генерал-полковник Андрей Сердюков заявил на пресс-конференции в воскресенье, что миротворцы останутся в Казахстане «до полной стабилизации обстановки». Это примерно 3, 5 тысячи военнослужащих из РФ, Белоруссии, Армении, Киргизии, Таджикистана.

*Запрещённая в РФ террористическая организация

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