Президент Казахстана Косым-Жомарт Токаев во вторник выступил перед мажлисом (нижняя палата парламента). Его речь по значению сродни речи Никиты Хрущёва на 20 съезде КПСС по развенчанию культа личности Сталина.
В данном случае речь идёт о Нурсултате Назарбаеве, который в мгновение ока перестал быть Елбасы (вождь) де-факто, а скоро, безусловно, не будет им и де-юре. Потому что созданная им система привела страну к трагедии.
"Это проявление преднамеренного зла, которое продолжалось годами", — сказал Токаев.
"В этом ряду находятся и беспорядки в Жамбылской области, различные провокации на межэтнической почве и другие конфликты", — подчеркнул президент.
Эта система в частности, по словам главы Казахстана:
— работала на расшатывание сплочённости общества, подготавливая переворот, который реализовался в три этапа, на последнем — с подключением международного терроризма;
— "проспала" создание и наличие спящих ячеек боевиков и деятельность их командного пункта; в другом случае просто сдалась на милость боевиков.
— способствовала проникновению и укреплению религиозного экстремизма, его сращиванию с криминалом, особенно в учреждениях уголовно-исполнительной системы;
— была ориентирована главным образом на обслуживание крупных структур по принципу: "друзьям всё, остальным — по закону" и усиливала олигополию в экономике.
"Благодаря первому президенту — Елбасы в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей, богатых даже по международным меркам", — отметил Токаев.
По его словам, крупный бизнес пользуется в стране особыми привилегиями, подавляя конкуренцию и препятствуя проведению реформ. Банк развития Казахстана, по сути, превратился в личный банк для избранного круга лиц, представляющих финансово-промышленные и строительные группы. Процветал картельный сговор.
А также:
— приватизация была проведена несистемно и непрозрачно, создавались квазигосударственные фонды и компании, которые работали не на государство, а себе в карман;
— сформирована экономика, которая носит вывозной характер и недиверсифицирована;
— не обеспечена продовольственная безопасность и стабильность макроэкономики;
— таможня превратилась в сбор податей и крышует контрабанду, особенно на границе с Китаем;
"Самый настоящий бардак, творящийся там, общеизвестен. Машины не досматриваются, налоги и пошлины не платятся. Расхождения в "зеркальной" статистике с таможенными органами КНР достигают миллиардов долларов", — сказал Токаев.
— закредитованность населения достигла угрожающих для социальной стабильности уровней;
— упало доверие к тенге;
— госуправление имеет "невысокий кадровый потенциал, формализм, коррупцию, большую текучесть кадров";
— исполнительная власть на местах "оторвалась от трудных реалий и потребностей граждан". "У представителей властных структур сформировалось искаженное представление о жизни людей, их чаяниях и запросах".
— многие люди оставались "один на один" с безработицей и социальной незащищенностью. Выживают, перебиваясь случайными заработками. "Некоторые в поисках дохода могут переступить закон";
— сложились сильные региональные диспропорции, которые привели к необоснованной миграции населения. Жители сырьевых регионов, являясь донорами бюджета, отстают по многим параметрам социально-экономического развития от средних по стране, это их справедливо возмущает.
— расслоение общества по всем вопросам материального, карьерного и образовательного характера достигло максимумов,
— служба в армии стала непрестижной,
В отношении казахского национализма прямо сказано Токаевым не было, кроме признания межэтнических проблем. Косвенно русским намекнули на социальные лифты. Токаев призвал госслужбу сделать "открытой для всех казахстанцев" (сейчас русских там нет) и пообещал в скором времени открытие филиалов "передовых технических вузов России".
С учётом разоблачений Токаев очертил задачи Казахстана.
"Нужен новый формат общественного договора. Построим новый Казахстан вместе!", — завершил своё выступление президент.
В начале января в Казахстане начались беспорядки на фоне протестов из-за двукратного повышения цен на газ. За несколько дней они превратились в бунт, мародёрство с попытками захвата зданий госуправления и важных объектов инфраструктуры. Только благодаря миротворцам ОДКБ Казахстан, согласно самому Токаеву, сохранил государственность.
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