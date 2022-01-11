Елбасы нет. Токаев развенчал культ личности Назарбаева

Президент Казахстана Косым-Жомарт Токаев во вторник выступил перед мажлисом (нижняя палата парламента). Его речь по значению сродни речи Никиты Хрущёва на 20 съезде КПСС по развенчанию культа личности Сталина.

Назарбаев преднамеренно совершал зло

В данном случае речь идёт о Нурсултате Назарбаеве, который в мгновение ока перестал быть Елбасы (вождь) де-факто, а скоро, безусловно, не будет им и де-юре. Потому что созданная им система привела страну к трагедии.

"Это проявление преднамеренного зла, которое продолжалось годами", — сказал Токаев. "В этом ряду находятся и беспорядки в Жамбылской области, различные провокации на межэтнической почве и другие конфликты", — подчеркнул президент.

Эта система в частности, по словам главы Казахстана:

— работала на расшатывание сплочённости общества, подготавливая переворот, который реализовался в три этапа, на последнем — с подключением международного терроризма;

— "проспала" создание и наличие спящих ячеек боевиков и деятельность их командного пункта; в другом случае просто сдалась на милость боевиков.

— способствовала проникновению и укреплению религиозного экстремизма, его сращиванию с криминалом, особенно в учреждениях уголовно-исполнительной системы;

Казахстан — вотчина коррупции и социального неравенства

— была ориентирована главным образом на обслуживание крупных структур по принципу: "друзьям всё, остальным — по закону" и усиливала олигополию в экономике.

"Благодаря первому президенту — Елбасы в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей, богатых даже по международным меркам", — отметил Токаев.

По его словам, крупный бизнес пользуется в стране особыми привилегиями, подавляя конкуренцию и препятствуя проведению реформ. Банк развития Казахстана, по сути, превратился в личный банк для избранного круга лиц, представляющих финансово-промышленные и строительные группы. Процветал картельный сговор.

А также:

— приватизация была проведена несистемно и непрозрачно, создавались квазигосударственные фонды и компании, которые работали не на государство, а себе в карман;

— сформирована экономика, которая носит вывозной характер и недиверсифицирована;

— не обеспечена продовольственная безопасность и стабильность макроэкономики;

— таможня превратилась в сбор податей и крышует контрабанду, особенно на границе с Китаем;

"Самый настоящий бардак, творящийся там, общеизвестен. Машины не досматриваются, налоги и пошлины не платятся. Расхождения в "зеркальной" статистике с таможенными органами КНР достигают миллиардов долларов", — сказал Токаев.

— закредитованность населения достигла угрожающих для социальной стабильности уровней;

— упало доверие к тенге;

— госуправление имеет "невысокий кадровый потенциал, формализм, коррупцию, большую текучесть кадров";

Люди — новая нефть

— исполнительная власть на местах "оторвалась от трудных реалий и потребностей граждан". "У представителей властных структур сформировалось искаженное представление о жизни людей, их чаяниях и запросах".

— многие люди оставались "один на один" с безработицей и социальной незащищенностью. Выживают, перебиваясь случайными заработками. "Некоторые в поисках дохода могут переступить закон";

— сложились сильные региональные диспропорции, которые привели к необоснованной миграции населения. Жители сырьевых регионов, являясь донорами бюджета, отстают по многим параметрам социально-экономического развития от средних по стране, это их справедливо возмущает.

— расслоение общества по всем вопросам материального, карьерного и образовательного характера достигло максимумов,

— служба в армии стала непрестижной,

На казахский национализм Токаев откровенно не посмотрел

В отношении казахского национализма прямо сказано Токаевым не было, кроме признания межэтнических проблем. Косвенно русским намекнули на социальные лифты. Токаев призвал госслужбу сделать "открытой для всех казахстанцев" (сейчас русских там нет) и пообещал в скором времени открытие филиалов "передовых технических вузов России".

С учётом разоблачений Токаев очертил задачи Казахстана.

"Нужен новый формат общественного договора. Построим новый Казахстан вместе!", — завершил своё выступление президент.

В начале января в Казахстане начались беспорядки на фоне протестов из-за двукратного повышения цен на газ. За несколько дней они превратились в бунт, мародёрство с попытками захвата зданий госуправления и важных объектов инфраструктуры. Только благодаря миротворцам ОДКБ Казахстан, согласно самому Токаеву, сохранил государственность.

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А где же Нурсултан Назарбаев?

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