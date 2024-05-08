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Избегайте повреждений: какие аксессуары лучше не использовать для ваших волос

Три модных аксессуара, которые наносят вред вашим волосам

1:14
Моя семья » Красота и стиль

Теперь давайте поговорим об аксессуарах, которые могут нанести вред здоровью наших волос.

Три модных аксессуара, которые наносят вред вашим волосам
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  • Невидимки: эти небольшие украшения часто бывают спасением в сложных ситуациях, но они могут натирать или травмировать волосы, так как плотно прижимаются к ним. Также невидимки могут царапать кожу головы. Поэтому важно выбирать невидимки с закругленными концами, чтобы избежать повреждений.
  • Резинки-пружинки: эти резинки, такие как Invisibobble, имеют ряд преимуществ: они не впитывают влагу и не повреждают волосы. Однако они могут вырывать несколько волосков при снятии. Поэтому при их использовании нужно быть осторожным. Традиционные же узкие резинки также не лучший выбор, так как могут оставлять заломы на волосах и травмировать их. Лучше всего выбирать шелковые резинки, которые не наносят вред волосам.
  • Массивные заколки: заколки с крупными металлическими элементами могут создавать дополнительную нагрузку для волос, тянуть их вниз из-за своего веса. Поэтому при выборе таких аксессуаров стоит отдавать предпочтение легким материалам, чтобы не утяжелять волосы.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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