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Автор Любовь Степушова

Политолог Бортник рассказал о судьбе пророссийского переворота на Украине

Мир

Пророссийский переворот на Украине возможен, возможен и другой, но США против любого, считает политолог Руслан Бортник.

Политолог Бортник рассказал о судьбе пророссийского переворота на Украине

Советник президента США Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, заявил, что США не исключают, что предлогом для "вторжения" РФ на Украину может стать попытка переворота на Украине. Ранее об этом же ранее заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд.

"Наше разведывательное сообщество обрабатывает информацию, что Россия проводит работу, чтобы сфабриковать повод для вторжения, включая саботаж и информационные операции, обвинив Украину в подготовке нападения на российские силы на востоке Украины", — подчеркнул Джейк Салливан, добавив, что предлогом может быть и попытка госпереворота.

По данным источников агентства Bloomberg, в США "пока нет ясности, какие меры может принять Россия в отношении Киева".

"Помимо отправки войск это может включать любые попытки организовать государственный переворот против президента Украины Владимира Зеленского или другие действия по дестабилизации его правительства", — говорится в сообщении.

Пророссийский переворот на Украине не будет успешным

Как сказал Pravda. Ru директор Украинского института политики Руслан Бортник, американцы имеют ввиду, вероятно, пророссийский план "Шатун", "потому что с 2014 года постоянно слышим, что Россия собирается организовать в Украине переворот".

Руслан Бортник полагает, что сейчас попытка пророссийского переворота возможна, но она не будет успешной.

"Возможен ли успешный переворот? Нет, невозможен. Потому что на Украине сильны патриотические настроения и любая попытка пророссийского переворота будет остановлена если не властью, то радикальной правой частью общества", — сказал политолог.

Возможен успешный бунт украинских радикалов, но США против

По его мнению, разговоры о перевороте сегодня касаются больше не пророссийских сил, а, возможно, сил Петра Порошенко или Рината Ахметова.

Руслан Бортник напомнил, что экс-президент Пётр Порошенко 17-го числа возвращается на Украину и по этому поводу намечен большой политический митинг. Учитывая, что Порошенко должен быть задержан по подозрению в госизмене и ему будет избираться мера пресечения, то "будет элемент политической дестабилизации".

Кроме того, по словам эксперта, обострилась борьба между президентом и крупным украинским бизнесом. И Владимир Зеленский уже говорил о перевороте, который, якобы, против него готовят силы, группирующиеся вокруг олигархов, к которым относится Ринат Ахметов.

"В целом, это заявление Салливана стоит рассматривать как призыв к стабильности на Украине и как знак со стороны США, что любые митинги, демонстрации, протесты сегодня на Украине даже в рамках внутриполитической борьбы США не будут поддерживать, а расценивают их как опасные и негативные", — сказал Руслан Бортник.

Пётр Порошенко 17 декабря выехал с Украины, получив информацию о предъявлении ему подозрения в государственной измене и содействии терроризму. Речь идет о поставках угля из народных республик Донбасса. Порошенко все обвинения отверг и пообещал вернуться на Украину 17 января. Печерский суд Киева разрешил задержать бывшего президента, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.

Олигарх Ринат Ахметов через промышленно-финансовую группу System Capital Management владеет шахтами, металлургическими заводами, электростанциями и заправками на территории Донбасса, контролируемой Киевом. После принятия закона о деолигархизации экономики, Ахметов, как пишут в украинских СМИ, пообещал устроить президенту Владимиру Зеленскому майдан и напомнил, что Виктор Янукович был у власти, пока олигарх не выступил против него.

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Автор: Любовь Степушова, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина ринат ахметов руслан бортник пётр порошенко
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