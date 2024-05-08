Ваш спидометр может вас обмануть: почему он показывает неправильную скорость

Спидометр, важный прибор для контроля скорости автомобиля, существует в двух основных типах: аналоговом и цифровом. Механические, электромеханические и электронные спидометры различаются по принципу работы, но все они подвержены определённой погрешности.
По законодательству погрешность должна быть только положительной, чтобы скорость на приборе всегда была немного завышена, предотвращая нарушения скоростного режима.
Точность спидометра зависит от различных факторов, таких как дорожные условия, погода и размер колес. Водителям рекомендуется помнить о погрешности и использовать навигационные системы с GPS для более точного измерения скорости.
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