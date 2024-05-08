Ваш спидометр может вас обмануть: почему он показывает неправильную скорость

Спидометр в вашем автомобиле: как учитывать его погрешности и получать точные данные

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Спидометр, важный прибор для контроля скорости автомобиля, существует в двух основных типах: аналоговом и цифровом. Механические, электромеханические и электронные спидометры различаются по принципу работы, но все они подвержены определённой погрешности.

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По законодательству погрешность должна быть только положительной, чтобы скорость на приборе всегда была немного завышена, предотвращая нарушения скоростного режима.

Точность спидометра зависит от различных факторов, таких как дорожные условия, погода и размер колес. Водителям рекомендуется помнить о погрешности и использовать навигационные системы с GPS для более точного измерения скорости.