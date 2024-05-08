Особое зрение: почему кошки не видят то, что у них перед носом

Эксперты рассказали о зрении кошек

0:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Не волнуйтесь, если заметили, что ваша кошка плохо видит объекты с близкого расстояния — это типично для её зрения.

Фото: flickr.com by mhx is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Кошки — естественные дальнозорки. Это связано с особенностями их глаз, и из-за этого на расстоянии менее 50 сантиметров они видят размыто. Коты обычно находят свою миску благодаря обонянию и чувствительности усов.

Однако кошки отлично видят на большие расстояния и чётко реагируют на движущиеся объекты, способны заметить их на расстоянии до 700 метров.