Не волнуйтесь, если заметили, что ваша кошка плохо видит объекты с близкого расстояния — это типично для её зрения.
Кошки — естественные дальнозорки. Это связано с особенностями их глаз, и из-за этого на расстоянии менее 50 сантиметров они видят размыто. Коты обычно находят свою миску благодаря обонянию и чувствительности усов.
Однако кошки отлично видят на большие расстояния и чётко реагируют на движущиеся объекты, способны заметить их на расстоянии до 700 метров.
В случае использования поддельного масла, часто представляющего собой дешевый минеральный лубрикант, защита двигателя снижается.