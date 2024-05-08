Если вы никогда не поливали стейк соусом из зелёного перца, то вас ждёт сюрприз!

Как приготовить соус из зелёного перца для мясных стейков

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы никогда не поливали стейк соусом из зелёного перца, то вас ждёт приятный сюрприз.

Фото: commons.wikimedia.org by Tim Pierce is licensed under CC BY 2.0.

Этот соус также хорошо сочетается с жареными овощами и может использоваться в качестве подливки к картофельному пюре. Коньяк можно заменить бренди.

Ингредиенты

1 чайная ложка оливкового масла

1 столовая ложка измельчённого лука-шалота

2 столовые ложки зелёного перца горошком

2 столовые ложки несолёного сливочного масла

2 столовые ложки коньяка

2 чайные ложки муки

1 стакан говяжьего бульона

Соль по вкусу

Приготовление

Нагрейте масло в сковороде на среднем огне. Добавьте лук-шалот, перец горошком и сливочное масло, готовьте 3 минуты. Добавьте коньяк и готовьте 1 минуту. Вмешайте муку и готовьте 1 минуту, пока алкоголь не выпарится. Влейте говяжий бульон и увеличьте огонь, чтобы соус закипел. Готовьте, помешивая, 5 минут.