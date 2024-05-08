Если вы никогда не поливали стейк соусом из зелёного перца, то вас ждёт сюрприз!
Как приготовить соус из зелёного перца для мясных стейков
1:03
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08.05.2024 10:48
Если вы никогда не поливали стейк соусом из зелёного перца, то вас ждёт приятный сюрприз.
Фото: commons.wikimedia.org by Tim Pierce is licensed under CC BY 2.0.
Этот соус также хорошо сочетается с жареными овощами и может использоваться в качестве подливки к картофельному пюре. Коньяк можно заменить бренди.
Ингредиенты
1 чайная ложка оливкового масла
1 столовая ложка измельчённого лука-шалота
2 столовые ложки зелёного перца горошком
2 столовые ложки несолёного сливочного масла
2 столовые ложки коньяка
2 чайные ложки муки
1 стакан говяжьего бульона
Соль по вкусу
Приготовление
Нагрейте масло в сковороде на среднем огне. Добавьте лук-шалот, перец горошком и сливочное масло, готовьте 3 минуты.
Добавьте коньяк и готовьте 1 минуту. Вмешайте муку и готовьте 1 минуту, пока алкоголь не выпарится.
Влейте говяжий бульон и увеличьте огонь, чтобы соус закипел. Готовьте, помешивая, 5 минут.
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