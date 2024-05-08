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Если вы никогда не поливали стейк соусом из зелёного перца, то вас ждёт сюрприз!

Как приготовить соус из зелёного перца для мясных стейков

1:03
Еда

Если вы никогда не поливали стейк соусом из зелёного перца, то вас ждёт приятный сюрприз.

Как приготовить соус из зелёного перца для мясных стейков
Фото: commons.wikimedia.org by Tim Pierce is licensed under CC BY 2.0.

Этот соус также хорошо сочетается с жареными овощами и может использоваться в качестве подливки к картофельному пюре. Коньяк можно заменить бренди.

Ингредиенты

  • 1 чайная ложка оливкового масла
  • 1 столовая ложка измельчённого лука-шалота
  • 2 столовые ложки зелёного перца горошком
  • 2 столовые ложки несолёного сливочного масла
  • 2 столовые ложки коньяка
  • 2 чайные ложки муки
  • 1 стакан говяжьего бульона
  • Соль по вкусу

Приготовление

  1. Нагрейте масло в сковороде на среднем огне. Добавьте лук-шалот, перец горошком и сливочное масло, готовьте 3 минуты.
  2. Добавьте коньяк и готовьте 1 минуту. Вмешайте муку и готовьте 1 минуту, пока алкоголь не выпарится.
  3. Влейте говяжий бульон и увеличьте огонь, чтобы соус закипел. Готовьте, помешивая, 5 минут.
Лучшие соусы к стейкам!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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