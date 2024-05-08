Потребление пива в Чехии рухнуло до исторического минимума: эксперты назвали возможные причины

В Чехии потребление пива снизилось до рекордно низкого уровня

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Чехии в 2023 году зафиксировано рекордно низкое потребление пива на уровне 128 литров на человека в год, что на восемь литров меньше, чем в 2022 году. Этот показатель оказался ниже даже, чем во время пандемии COVID-19.

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Общий объем продажи пива через рестораны, кафе и бары также упал на 1% и составил всего 30% от общего потребления в стране.

Производство пива в Чехии сократилось на 2,4%, до 20 миллионов гектолитров, при этом внутреннее потребление, включая импорт, уменьшилось на 400 тысяч гектолитров до 15,2 миллиона гектолитров. Наблюдается снижение спроса на пиво с алкоголем и одновременный рост интереса к безалкогольным сортам, что эксперты объясняют изменением потребительских предпочтений и стремлением населения к здоровому образу жизни, сообщает ТАСС.

Эти тенденции связаны с неопределенной экономической ситуацией в стране, которая также оказывает влияние на рынок пива.