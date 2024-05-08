Ядерную энергоустановку для лунной станции разработают учёные из России и КНР

Россия и Китай совместно разрабатывают ядерную энергетическую установку для будущей лунной станции.
По словам гендиректора "Роскосмоса" Юрия Борисова, цель создания такой установки обусловлена необходимостью надежного и долгосрочного источника энергии на Луне, где лунная ночь длится около 14 земных суток, делая невозможным использование солнечных батарей на такой период, сообщает РИА Новости.
Создание Международной научной лунной станции будет осуществляться в два этапа с 2025 по 2035 годы, включая создание нескольких модулей и экспериментальных средств для научных исследований Луны.
Картофель - одна из самых популярных культур в мире. Однако, как и любое другое растение, картофель нуждается в уходе и защите от вредителей. Один из способов обеспечить здоровый рост и урожай картофеля - это высаживание дополнительных растений в междурядьях.