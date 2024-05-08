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Ядерную энергоустановку для лунной станции разработают учёные из России и КНР

Россия и Китай разработают ядерную энергоустановку для станции на Луне

0:43
Наука

Россия и Китай совместно разрабатывают ядерную энергетическую установку для будущей лунной станции.

Россия и Китай разработают ядерную энергоустановку для станции на Луне
Фото: flickr.com by halfrain is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По словам гендиректора "Роскосмоса" Юрия Борисова, цель создания такой установки обусловлена необходимостью надежного и долгосрочного источника энергии на Луне, где лунная ночь длится около 14 земных суток, делая невозможным использование солнечных батарей на такой период, сообщает РИА Новости.

Создание Международной научной лунной станции будет осуществляться в два этапа с 2025 по 2035 годы, включая создание нескольких модулей и экспериментальных средств для научных исследований Луны.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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