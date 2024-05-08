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Этот вид огурцов вас удивит! Знакомьтесь - мелотрия шершавая

Огурцы, которые обладают насыщенным вкусом

2:11
Садоводство » Овощи

Огурцы мелотрия шершавая — это уникальный вид огурцов, который отличается от обычных огурцов своими необычными внешними характеристиками и вкусом. Они имеют более грубую и шершавую кожу, что придает им особый вид и защищает от вредителей. Кроме того, они обладают более насыщенным и сладким вкусом, чем обычные огурцы.

Огурцы, которые обладают насыщенным вкусом
Фото: pixabay.com by Corey Ryan Hanson is licensed under commons.wikimedia.org

Огурцы мелотрия шершавая являются однолетними растениями и относятся к семейству тыквенных. Они произрастают в тропических и субтропических климатических условиях, но могут успешно выращиваться и в умеренном климате. Эти огурцы отличаются высокой урожайностью и быстрым созреванием, что делает их популярным выбором среди садоводов.

Как вырастить огурцы мелотрия шершавая? Существует несколько способов выращивания этих огурцов, но наиболее распространенным является выращивание из семян. Семена можно приобрести в специализированных магазинах или собрать самостоятельно с зрелых плодов.

Перед посевом семена необходимо проращивать в течение 2-3 дней во влажной среде. Затем их можно высадить в грунт на глубину около 2 см. Огурцы мелотрия шершавая предпочитают плодородные и хорошо дренированные почвы с нейтральной кислотностью. Также важно обеспечить им достаточное количество солнечного света и регулярный полив.

Важным моментом в выращивании огурцов мелотрия шершавая является поддержка растений. Из-за их грубой кожи и тяжелых плодов, они нуждаются в опоре для поддержки стеблей и предотвращения повреждения растений. Для этого можно использовать специальные опоры или просто привязать стебли к вертикальной опоре.

Огурцы мелотрия шершавая обычно созревают через 50-60 дней после посева. Готовые к употреблению они становятся, когда достигают длины около 10-15 см. Они могут употребляться в свежем виде, добавляться в салаты или использоваться для приготовления различных блюд.

Чудо - огурцы. Мелотрия шершавая
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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