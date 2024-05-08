Китай поздравляет Владимира Путина с вступлением в должность президента Российской Федерации. В МИД КНР отметили, что отношения между двумя странами развиваются стабильно и плодотворно.
В ведомстве выразили уверенность в том, что под руководством Владимира Путина Россия достигнет новых успехов в экономическом и социальном развитии. Китай и Россия будут продолжать укреплять взаимное доверие и выступать в поддержку многополярного мира.
Сотрудничество между Россией и Китаем играет важную роль в содействии развитию и прогрессу всего мира, подчеркнули в МИД КНР.
В мае ожидается государственный визит Владимира Путина в Китай.
Картофель - одна из самых популярных культур в мире. Однако, как и любое другое растение, картофель нуждается в уходе и защите от вредителей. Один из способов обеспечить здоровый рост и урожай картофеля - это высаживание дополнительных растений в междурядьях.