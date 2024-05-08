Китай направил поздравление Владимиру Путину с инаугурацией

МИД КНР направил поздравление Путину с инаугурацией

0:44 Your browser does not support the audio element. Политика

Китай поздравляет Владимира Путина с вступлением в должность президента Российской Федерации. В МИД КНР отметили, что отношения между двумя странами развиваются стабильно и плодотворно.

Фото: kremlin.ru by Администрация Президента РФ is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

В ведомстве выразили уверенность в том, что под руководством Владимира Путина Россия достигнет новых успехов в экономическом и социальном развитии. Китай и Россия будут продолжать укреплять взаимное доверие и выступать в поддержку многополярного мира.

Сотрудничество между Россией и Китаем играет важную роль в содействии развитию и прогрессу всего мира, подчеркнули в МИД КНР.

В мае ожидается государственный визит Владимира Путина в Китай.