Актриса Екатерина Волкова осадила свою сценическую дочку Марию Ильюхину из "Ворониных"

Екатерина Волкова приструнила Марию Ильюхину из сериала "Воронины

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова не одобрила жалобы актрисы Марии Ильюхиной, которую не взяли в новый проект.

Фото: https://vk.com/volkovaofficia by ВК-аккаунт Екатерины Волковой is licensed under public doman

Канал СТС перезапускает новую версию сериала "Воронины" под названием "Костя-Вера". Актёрский состав сериала остаётся прежним, кроме дочки экранной пары Маши.

Мария Ильюхина очень хотела попасть в сериал, поэтому, когда её не взяли, стала жаловаться на то, что с ней поступили нечестно.

Волкова объяснила, что заказчиком ситкома выступает телеканал, а актёры являются лишь наёмными сотрудниками.

"Все мы давно полюбили Машу Ильюхину, она выросла на наших глазах. Да, мне тоже обидно. Официальный кастинг уже говорит о том, что он не только для одного человека, — параллельно его проходят и другие", — сказала Волкова.

Она призвала к благоразумию и пожелала Ильюхиной много хороших ролей.

Ранее Алёна Водонаева раскритиковала Марию Ильюхину за непрофессионализм.