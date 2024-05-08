Актриса Екатерина Волкова осадила свою сценическую дочку Марию Ильюхину из "Ворониных"

Звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова не одобрила жалобы актрисы Марии Ильюхиной, которую не взяли в новый проект.
Канал СТС перезапускает новую версию сериала "Воронины" под названием "Костя-Вера". Актёрский состав сериала остаётся прежним, кроме дочки экранной пары Маши.
Мария Ильюхина очень хотела попасть в сериал, поэтому, когда её не взяли, стала жаловаться на то, что с ней поступили нечестно.
Волкова объяснила, что заказчиком ситкома выступает телеканал, а актёры являются лишь наёмными сотрудниками.
"Все мы давно полюбили Машу Ильюхину, она выросла на наших глазах. Да, мне тоже обидно. Официальный кастинг уже говорит о том, что он не только для одного человека, — параллельно его проходят и другие", — сказала Волкова.
Она призвала к благоразумию и пожелала Ильюхиной много хороших ролей.
Ранее Алёна Водонаева раскритиковала Марию Ильюхину за непрофессионализм.
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