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Основные причины, по которым страховщики отказывают в выплате по страховке для путешественников

Когда страховка не работает: отказы в выплатах за границей

2:30
Страхование

Страхование — это важный аспект подготовки к заграничной поездке, позволяющий защититься от непредвиденных расходов на медицинское обслуживание в случае несчастного случая за границей. Но не все обстоятельства покрываются страховкой, и в некоторых случаях страховая компания может отказать в выплате. Вот основные причины отказов:

Когда страховка не работает: отказы в выплатах за границей
Фото: unsplash.com by Tomas Salas is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Несоблюдение условий договора

Страховые полисы содержат чётко прописанные условия и ограничения. Например, если турист получил травму в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, страховая компания вправе отказать в выплате, так как это нарушение условий полиса.

Участие в экстремальных видах спорта или активностях

Многие стандартные страховые полисы не покрывают несчастные случаи, произошедшие во время занятий определёнными видами спорта, такими как альпинизм, дайвинг или парашютный спорт. Для таких активностей обычно требуется дополнительное страхование.

Путешествие в регионы с повышенным риском

Если страхователь отправляется в регион, который его страховая компания считает опасным из-за военных действий, политической нестабильности или других факторов, и при этом не оформил специальное страхование, то в случае несчастного случая выплаты могут быть отклонены.

Ложные сведения при оформлении страховки

Если при заключении договора страхования турист предоставил недостоверную информацию о своем здоровье или других важных аспектах, это может стать основанием для отказа в выплате.

Задержка с обращением за медицинской помощью или уведомлением страховщика

В большинстве случаев страховые полисы требуют немедленного уведомления о происшествии. Отсрочка в сообщении об инциденте или получении медицинской помощи может повлиять на решение о выплате.

Несчастный случай, произошедший в результате хронических заболеваний

Страховые компании часто исключают из покрытия случаи, связанные с обострением хронических заболеваний, если только не было оформлено дополнительное страхование.

Эти случаи демонстрируют, насколько важно тщательно изучать условия страхового полиса перед его приобретением и честно относиться к процессу его оформления. Также необходимо заранее планировать потенциальные риски и, при необходимости, оформлять расширенное страховое покрытие.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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